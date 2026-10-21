Графики отключения света в Запорожье 22 октября охватят десятки улиц, а работы продлятся в разные промежутки времени — с утра до вечера.



Сообщает «Запорожьеоблэнерго» .



По обнародованной информации, часть потребителей останется без электроэнергии с 08:00 до 20:00, другие адреса – с 09:00 до 17:00. Жителям следует проверить номера домов, чтобы выяснить, будут ли касаться ограничения их жилья.

Где будут выключать свет с 08:00 до 20:00

Из-за срочного ремонта электрооборудования обесточивание запланировано на улицах Автозаводской, Академика Амосова, Благовещенской, Водограйной, Владимира Украинца, Героев Национальной гвардии Украины, Глисерной, Домаха, Запорожской, Нагнибиды, Первой Литейной, Покровской, Почтовой Крепостной и Школьной.

В список также вошли отдельные дома на Привокзальной площади и проспекте Соборном.

Больше всего адресов указан на Автозаводской и Владимира Украинца. В списке есть многоквартирные дома с отдельными подъездами, поэтому важно сверить не только номер, но и подъезд, если указан в сообщении.

Где будут продолжаться плановые работы с 09:00 до 17:00

Второй этап ремонта электрооборудования охватит улицы Борисоглебскую, Глисерную, Григория Чечета, Дорошенко, Этюдную, Загородную, Калнышевского, Казацкой Чайки, Казачью, Космическую, Леонида Приня, Максима Кривоноса, Медову, Николая Хвылевого, Александра Говорухи, Украинский, Федорюк, Центральный, Чигиринский и Черноземный.

Также работы запланированы в переулке Встречном. В сообщении приведены конкретные номера домов, а для некоторых многоэтажек – отдельные подъезды.

Графики отключения света в Запорожье 22 октября связаны именно с ремонтными работами, поэтому указанные часы указывают на планируемый период ограничений, а не на гарантированную продолжительность обесточивания каждого дома.

Что следует учесть жителям

Перед началом работ проверьте свой адрес в полном перечне. Если электроэнергию отключат в вашем доме, по возможности заранее зарядите телефоны и другие необходимые устройства.

Обратите внимание: по приведенным данным, на улице Глиссерной работы запланированы в оба временных промежутка. Точное время восстановления электроснабжения будет зависеть от ремонтных работ.