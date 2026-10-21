Графіки відключення світла в Кропивницькому 22 жовтня передбачають тимчасові знеструмлення за десятками адрес у місті.

Графіки відключення світла в Кропивницькому 22 жовтня охоплюють кілька часових проміжків — від ранку до вечора, залежно від адреси.

Порвідомляє Кіровоградобленерго.

Обмеження заплановані з 07:00 до 20:00, а на окремих вулицях електроенергію вимикатимуть з 09:00 до 13:00 або з 12:00 до 17:00. Мешканцям варто перевірити свою адресу, щоб заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності живлення.

Де не буде світла з 07:00 до 20:00

Найдовший період робіт охопить провулки Григорія Тарана, Лозовий і Софіївський, вулиці Холодноярську, Григорія Тарана, Бочковського та Богдана Хмельницького, а також тупик Азовський і ділянку дороги М30 на 714-му кілометрі.

Зокрема, на вулиці Богдана Хмельницького обмеження стосуватимуться будинків №209–294 за зазначеним у повідомленні переліком. На Холодноярській до списку внесли будинки №181, 190, 192, 200, 202, 202В, 202А, 206 і 208.

Адреси з відключеннями до 17:00

З 08:00 до 17:00 роботи заплановані на вулицях Героїв Маріуполя, Івана Сірка та Яворницького, а також у провулках Експериментальному й Софіївському.

Окремі адреси на провулку Григорія Тарана також фігурують у переліку. Для них зазначено кілька часових проміжків, тому мешканцям варто врахувати відповідний графік.

Де електроенергію вимикатимуть у другій половині дня

З 09:00 до 13:00 обмеження торкнуться вулиці Ігоря Замоцького, провулків Аджамського, Ананіївського, Мирного та Сергія Шелухіна, вулиці Наталії Ужвій, Береславського провулка й тупика Береславського.

З 12:00 до 17:00 роботи охоплять значну кількість адрес. Серед них — вулиці Арсенія Тарковського, Велика Перспективна, Степана Бандери, Пашутінська, Вадима Височина, Варшавська, Севастопольська, Канізька, Левка Мацієвича, Анни Ярославни, Ярославська, Гетьмана Сагайдачного, Конотопська та Івана Богуна.

Також до переліку увійшли бульвар Студентський, провулки Товариський і Громадянський, вулиці Панаса Михалевича та Робоча. Частина будинків на вулиці Богдана Хмельницького також потрапила до цього проміжку.

Графіки відключення світла в Кропивницькому 22 жовтня охоплюють різні райони міста, а тривалість робіт залежить від конкретної адреси.

Що варто зробити

Заздалегідь зарядіть телефони, павербанки та інші необхідні пристрої. Перед публікацією або плануванням справ перевірте точний номер будинку в офіційному повідомленні, оскільки на деяких вулицях зазначено кілька різних часових проміжків.