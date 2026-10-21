Графики отключения света в Кропивницком 22 октября предполагают временные обесточивания по десяткам адресов в городе.

Графики отключения света в Кропивницком 22 октября охватывают несколько временных промежутков — с утра до вечера в зависимости от адреса.

Объявляет Кировоградоблэнерго .

Ограничения запланированы с 07:00 до 20:00, а на отдельных улицах электроэнергию будут выключать с 09:00 до 13:00 или с 12:00 до 17:00. Жителям следует проверить свой адрес, чтобы заранее подготовиться к временному отсутствию питания.

Где не будет света с 07:00 до 20:00

Длиннейший период работ охватит переулки Григория Тарана, Лозовой и Софиевский, улицы Холодноярскую, Григория Тарана, Бочковского и Богдана Хмельницкого, а также тупик Азовский и участок дороги М30 на 714 километре.

В частности, на улице Богдана Хмельницкого ограничения будут касаться домов №209-294 по указанному в сообщении списку. На Холодноярской в ​​список внесли дома №181, 190, 192, 200, 202, 202В, 202А, 206 и 208.

Адреса с отключениями до 17:00

С 08.00 до 17.00 работы запланированы на улицах Героев Мариуполя, Ивана Сирко и Яворницкого, а также в переулках Экспериментальном и Софиевском.

Отдельные адреса на переулке Григория Тарана также фигурируют в списке. Для них указано несколько временных промежутков, поэтому жителям следует учесть соответствующий график.

Где электроэнергию будут выключать во второй половине дня

С 09:00 до 13:00 ограничения коснутся улиц Игоря Замоцкого, переулков Аджамского, Ананиевского, Мирного и Сергея Шелухина, улицы Наталии Ужвий, Береславского переулка и тупика Береславского.

С 12.00 до 17.00 работы охватят значительное количество адресов. Среди них - улицы Арсения Тарковского, Большая Перспективная, Степана Бандеры, Пашутинская, Вадима Высочина, Варшавская, Севастопольская, Канизская, Левка Мациевича, Анны Ярославны, Ярославская, Гетьмана Сагайдачного, Конотопская и Ивана Богуна.

Также в список вошли бульвар Студенческий, переулки Товарищеский и Гражданский, улицы Панаса Михалевича и Рабочая. Часть домов по улице Богдана Хмельницкого также попала в этот промежуток.

Графики отключения света в Кропивницком 22 октября охватывают разные районы города, а продолжительность работ зависит от конкретного адреса.

Что следует сделать

Заранее зарядите телефоны, павербанки и другие необходимые устройства. Перед публикацией или планировкой дел проверьте точный номер дома в официальном сообщении, поскольку на некоторых улицах указано несколько разных временных промежутков.