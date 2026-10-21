Графики отключения света в Харьковской области 22 октября: стало известно, где не будет электричества.

Графики отключения света в Харьковской области 22 октября предполагают временное прекращение электроснабжения в Люботине. По информации городской общины , ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00.

Под отключение попадут многие улицы, переулки и въезды города. Среди них – Индустриальная, Историческая, Мира, Слобожанская, Полтавская, Транспортная, Чехова, Садовая, Дружбы и Заводская.

Также электроэнергию планируют отключить на улицах Ивана Багряного, Ивана Поддубного, Академика Амосова, Академика Барабашова, Анатолия Абросимова и Андрея Гнидца. В список вошли въезды Свободный, Гвардейский, Западный, Ахтырский и Транспортный.

Графики отключения света в Харьковской области 22 октября охватывают и ряд других адресов. В частности, ограничения заявлены для въездов Березовского, Боровского, Вишневого, Гончара, Дмитровского, Донецкого, Запорожского, Колонского, Котляревского, Лугового, Мерефянского, Нового, Алексеевского, Полтавского, Солнечного и Ударного.

Жителям следует проверить полный список, поскольку в объявлении указаны конкретные номера домов, а не только названия улиц. Это поможет выяснить, касается ли запланированное прекращение подачи электричества именно их адреса.

Графики отключения света в Харьковской области 22 октября опубликовала Люботинская городская территориальная община.

Указанное время – с 08:00 до 17:00. Предполагаемые работы могут повлиять на повседневные дела, поэтому жителям следует заранее зарядить телефоны и подготовить необходимые устройства.