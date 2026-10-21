Денежная помощь в Одесской области по программе «Упаковка школьника» составляет 5000 гривен на ребенка, который идет в первый класс.

Денежная помощь в Одесской области, как и других регионах Украины, предназначена для приобретения вещей, необходимых для обучения.

Программу администрирует Пенсионный фонд Украины . Подать заявление может один из родителей или законный представитель первоклассника, которого зачислили в учебное заведение на новый учебный год.

Кто имеет право на выплату

Помощь назначают на каждого учащегося первого класса один раз. Ребенок должен постоянно проживать в Украине и учиться в учебном заведении, которое обеспечивает получение начального образования.

В то же время предусмотрены ограничения. Выплата не предоставляется, если первоклассник выехал на постоянное проживание за границу или находится на отдельных временно оккупированных территориях, определенных соответствующим государственным перечнем.

На что можно потратить 5000 гривен

Средства предоставляются в безналичной форме. Их разрешено использовать только для приобретения товаров, необходимых школьнику:

канцелярских принадлежностей;

книг;

детской одежды;

обувь.

Покупать эти вещи можно в торговых заведениях и у предпринимателей, отвечающих установленным правилам программы. Использовать выплату на произвольные покупки нельзя.





Как оформить «Упаковка школьника»

Заявление можно подать через приложение «Действие» или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Для оформления нужно предоставить сведения о получателе и ребенке, а также номер специального счета для зачисления средств.

Денежная помощь в Одесской области оформляется по тем же общегосударственным правилам, что и в других регионах. Прием заявлений на программу в 2026 году продолжается до 1 ноября 2026 года .

Родителям, которые еще не воспользовались этой возможностью, следует проверить, соответствуют ли они условиям программы и подать документы до истечения установленного срока.