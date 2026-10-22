Графики отключения света в Запорожье 23 октября предусматривают временное обесточивание домов из-за плановых и срочных ремонтных работ.

Графики отключения света в Запорожье 23 октября охватят ряд улиц в разных районах города, а продолжительность ограничений будет зависеть от адреса.

Сообщает «Запорожьеоблэнерго».

Где не будет электроэнергии 23 октября

По информации о ремонтных работах, часть потребителей останется без электричества с 08:00 до 20:00 из-за срочного ремонта электрооборудования. Отключения коснутся следующих адресов:

Улица Автозаводская: дома 4-44, 4, 6а, 8б, 28а, 32а, 36а, 11А и другие.

Улица Владимира Украинца: дома 1-21, 27, 1б, 4а, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 9, 14а, 15а.

Улица Героев Национальной гвардии Украины: дома 2-49, в том числе 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 37, 39, 41, 41а.

Улица Святого Николая: дома 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 54, 61, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 71

Также работы запланированы на улицах Академика Амосова, Благовещенской, Водограйной, Глисерной, Домаха, Запорожской, Нагнибиды, Первой Литейной, Покровской, Почтовой, Троицкой, Украинской, Крепостной и Школьной. Ограничения коснутся отдельных домов на Соборном проспекте и площади Привокзальной.

Плановые отключения с 09:00 до 17:00

В этот промежуток электрооборудования будут ремонтироваться по другой группе адресов. В список входят:

Бульвары: Бельфорский, 12, 13; Марии Примаченко, 3; Центральный, 4

Улица Аптечная: дома 1-29, 2-26, 30а, 32-44, 33-47.

Улица Хозяйственная: дома 1-19, 2-20.

Улица Освобождена: дома 60-140, а также 91-95, 97-119, 121, 123, 123а, 123б.

Улица Культурная: дома 1-17, 2-14, 72-89, 91, 93-113.

Улица Марка Безручко: дома 16-89, а также № 124.

Улица Степная: дома 1-13, 43-63, 67-81, 70-118 и другие указаны в перечне.

Графики отключения света в Запорожье 23 октября также предусматривают ремонтные работы на улицах Измаильской, Космической, Лазаретной, Литейной, Самолетной, Международной, Нагорной, Патриотической, Почтовой, Промышленной, Реконструктивной, Руставе, Славянской, Снайперской Цитрусовой, Шевченко, Якова Новицкого и Ясельной. Также в список входят отдельные дома на проспектах Моторостроителей и Соборном и Таврическом переулке.

Где будут продолжаться работы до 16:00

Еще одна группа потребителей столкнется с ограничениями с 09:00 до 16:00. Плановый ремонт охватит:

Улица Верхняя: дома 12-22, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 25В.

Улица Лучевая: дома 2-6, 8, 9, 10А, 10-18, 1-5.

Улица Скальная: дома 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 38, 44.

Жителям следует проверить свой адрес по полному перечню, ведь ограничения могут касаться только отдельных подъездов или квартир в многоэтажках. Время завершения работ указано в графике, однако фактическое восстановление электроснабжения зависит от ремонта.