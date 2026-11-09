Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 10 по 16 ноября обещает переменчивую погоду: осадки прогнозируют целых пять дней из семи, а температура днем будет колебаться от +3° до +13°.

Предыдущий прогноз погоды для региона уже предупреждал о резком ухудшении погоды, а новая неделя в Харьковской области принесет еще и существенные осадки. Синоптики Украинского гидрометцентра обновили данные на ближайшие семь дней, и жителям стоит готовиться к переменчивым условиям.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, температура днем на протяжении недели будет колебаться от +3° до +13°, а ночью – от +1° до +12°.

Во вторник, 10 ноября, воздух прогреется днем до +6°, а ночью охладится до +3°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 11 ноября, столбики термометров днем будут подниматься лишь до +4°, а ночью опускаться до +2°. Облачность сохранится без прояснений, и в этот день также возможны осадки.

В четверг, 12 ноября, температура днем удержится на отметке +6°, а ночью – +3°. Небо останется облачным с прояснениями, однако без осадков.

В пятницу, 13 ноября, ожидается самый теплый день недели: днем воздух прогреется до +13°, а ночью похолодает до +5°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В субботу, 14 ноября, днем температура достигнет +12°, а ночью останется практически такой же – +12°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 15 ноября, столбики термометров днем опустятся до +4°, а ночью – до +3°. В этот день синоптики также прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 16 ноября, неделя завершится похолоданием: днем +3°, ночью +1°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с температурой +13° днем, а самым холодным – понедельник, 16 ноября, когда воздух прогреется лишь до +3°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Из-за частых осадков жителям Харьковской области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А из-за существенного перепада температур на протяжении недели лучше одеваться многослойно и теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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