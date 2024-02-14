На eBay з'явилося оголошення про продаж легендарного спортивного автомобіля Audi Quattro 1983 випуску, поточна ціна якого трохи перевищує 12 000 доларів.

Відносно низька ціна пояснюється станом Audi Quattro 1983: з 2000 року він простояв у сараї в Арізоні. Про це пише «autocentre».

Незважаючи на те, що автомобіль простояв у сараї в Аризоні понад два десятиліття, кузов автомобіля залишився неушкодженим завдяки місцевому клімату, що характеризується низькою вологістю та помірними температурами.

Однак перед потенційним покупцем постають помітні проблеми. Потрібно відновлення салону, а також необхідні чималі вкладення в пожвавлення двигуна, трансмісії та ходової частини. Одометр цієї Audi Quattro показує пробіг більше 150 000 кілометрів.

Audi Quattro 1983 визнаний одним з перших серійних автомобілів з повним приводом. Базова комплектація оснащена 2,1-літровим рядним двигуном із турбонаддувом потужністю 200 кінських сил. Автомобіль може розганятися від 0 до 100 км/год за 7,1 секунди та розвивати максимальну швидкість 220 км/год.

Незважаючи на труднощі з реставрацією, ентузіасти можуть знайти можливість придбати такий класичний спортивний автомобіль привабливим, особливо з огляду на його історичне значення як одного з піонерів у технології повного приводу.

Нагадаємо, українці можуть достроково вийти на пенсію: що для цього потрібно та які документи подати

Як писала Politeka, астролог попередила всі Знаки Зодіаку про небезпеку 14 лютого: "Тільки зашкодите"

Також Politeka повідомляла, як самостійно почистити каналізацію: сантехніки поділилися дієвими порадами