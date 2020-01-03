На тлі подій в Іраку, де авантюра Трампа з ліквідацією генерала Сулеймані може стати спусковим гачком до нової дестабілізації БВ і навіть війни, в Україні ширяться думки, мовляв, не використають ситуацію росіяни, щоб напасти на Україну. Я думаю, не збирається Путін зараз нікуди йти.

Ні на який Маріуполь чи куди там ще. Щоб яку задачу вирішити? Воду він і так отримає. Транзит газу отримав. В економіку України росіяни зараз почнуть повертатися. Коротше, вони й так отримають все, що їм потрібно.

Гебня дуже добре підготувалася до світової економічної кризи. Вони наскирдували бабла повну кубушку. Грохнуть вони нас, якщо буде можливість? Так. Але не в цій ситуації. Що це для нас означає? Нічого.

Ми нічого робити не будемо. У мене в селі кури, вони бачать як періодично одна з них нами забирається і зникає назавжди. Що роблять кури? Нічого. Вони живуть у своєму циклі. Для того, щоб задовольнити мої потреби в їжі. Україна - це велика курка. Її життя визначає не її воля і цілі, а потребу інших в їжі. Коли її потрібно буде з'їсти, її дістануть і з'їдять. До цього добре залишити мемуари «Перед неминучим. Життя очима курки 1991-202...»

Юрій Романенко, політолог, експерт Українського інституту майбутнього