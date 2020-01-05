З Dr.Alban все просто - якщо Україна не готова підтримувати санкційний режим з-за Криму, який сама і ввела, то й інші країни тим більше не будуть нести витрати з-за цього режиму.

Причому це було з 2014 року, коли Україна не змогла назвати війну війною. Загалом, невизначеність - ключова причина сьогоднішнього жалюгідного стану України, оскільки тут неможливо чітко назвати речі своїми іменами.

Тому Розенблат - не корупціонер, Пашинський - не стріляв, організатори розстрілу Майдану не встановлені.

А Зеленський пішов по стежці попередників, які в ручному режимі визначали, хто хороший, а хто поганий. Перетворюючись поступово з милих реформаторів у зло. І так буде до того моменту, поки українці не почнуть називати речі своїми іменами і діяти виходячи з того, які визначення були дані цим речам. У мене все.

Юрій Романенко, політолог, експерт Українського інституту майбутнього