Безальтернативний?)...

Остання соціологія - де про громадське «довіра/недовіра» до інститутів влади - показує нам вельми потішній тенденції). І насамперед, українську інтерпретацію класичної такої байки про «доброго царя і поганих бояр». Безумовно, для самого Зеленського явне «півріччя порожнечі і байдикування» ніяк не відбилося на особистому рейтингу.

Незначне зниження популярності, пряме суспільну довіру на рівні трохи менше 50% і все ті ж очікування великого «реформаторського прориву». Ага, людська віра у всесильного месію незнищенна, навіть якщо реалії її наполегливо спростовують. Так чи інакше, нічого страшного для Зеленського не відбувається і він все ще знаходиться в популярному тренді. Скандали, конфлікти, ідіотські ініціативи партії влади, божевільні речі хлопчиків-неофітів, компромат мало впливають на його власний індекс популярності. Партія влади окремо, Зеленський окремо...

Причина проста. Накопичені розчарування в старих ще не до кінця відпрацювало свій мобілізаційний потенціал, а залишкові надії на «новий чудовий світ» блокують критичне мислення у значної частини суспільства. Зеленський абсолютно несистемний (принаймні, так здається більшості). Однак у бочці меду завжди багато дьогтю. І тому вже зараз очевидно, що Зеленський так і не зможе продемонструвати агресивної поведінки, а просто продовжить свій пасивний рух по млявій течії...



... Втім, є й інша явна тенденція. Вкрай негативна і куди більш небезпечна. Нинішній уряд зневажає нині практично кожен перший. А уряд - це ж і є «операційна дирекція» Зеленського, від якого чекають тих самих реформ. Коротше, Гончарук - це камінь, який явно тягне команду на дно... Парламент, що зібрав у своїх стінах занадто багато свідомих і відморожених, майже відразу перетворився в цирк виродків. І теж викликає огиду у суспільства. Виходить, що вся команда Зеленського швидкими темпами накопичувати негатив. Їм не продовжать довіряти і, відповідно, рано чи пізно це буде перенесено на самого Зеленського. Що очевидно і банально, тому що - так/так, вкотре говоримо про це - у президента немає професійної команди. І якщо зараз це відбивається на рейтингу мало, то завтра все буде інакше)...

... З іншого боку, не варто забувати про те, що всі ці низькі рейтинги Кабміну і парламенту - прямий наслідок того, що вони залишилися незмінними з часів Порошенко. Тільки вчорашні другі (помічники, секретарі, заступники) стали сьогоднішніми першими (міністрами, прем'єрами). І продовжують грати в ту саму гру). Люди це інтуїтивно відчувають і відчувають огиду... Ну і головний висновок: абсолютно чисте поле для реальної альтернативи. Її поки і близько немає - старі сидять у тих же відсоток, що й рік тому, а нові, зубасті і технологічні поки не з'явилися. Саме це і є ключова причина рейтингової стабільності бездіяльного Зеленського)...





Михайло Подоляк, український політтехнолог