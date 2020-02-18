Сьогодні росіяни пішли в наступ на українські позиції в районі Золотого – наочні результати «розведення».

А завтра Сівохо проводить свою виставу під назвою «платформа примирення і єдності», пише лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький у своєму Телеграм-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Особисто мені є, що запропонувати їм по темі «примирення». Я кличу всіх, у першу чергу ветеранів, також приходити. Певен, всім нам є, що завтра сказати. 10:30, Володимирська, 49а.

Нагадаємо, 18 лютого російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі.

Про це терміново поінформував прес-центр штабу ОНС в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні вранці підконтрольні Кремлю терористи атакували позиції бійців ЗСУ відразу біля кількох населених пунктів.

"Сьогодні, вранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошковское, Орехово, Кримське, Хутір Вільний. Окупанти ведуть обстріл з нашим захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", - відзначили в прес-центрі.

У штабі ООС також заявили, що російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорвати оборону ЗСУ і перейти через лінію розмежування.

Наголошується, що в результаті бойового зіткнення сили ООС зазнали втрат серед особового складу.

"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування. Станом на зараз триває бій. На жаль, внаслідок обстрілу ворожих українські захисники зазнали втрат.