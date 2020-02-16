Бывший нардеп, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что названия идеологии правящей партии с каждым разом становятся все более странными

Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам политика, на съезде «Слуги народа» определилась с названием новой идеологии. За прошедший год они меняют идеологию уже в третий раз.

«Теперь это активный центризм! Названия становятся все более странными. Уже напоминают сталинский «право-левацкий уклонизм», - отметил Билецкий.

По его словам, так как идеология правящей партии постоянно меняется, впору уже выбирать название при помощи конкурса. Например, через диджитализированное приложение Дія.

«Я предлагаю следующие варианты: апоплексический детерминизм, краниологическое мессианство, транссексуальный шизопацифизм, пассивное циркофарианство, энурезный абсолютизм», - подчеркнул политик.

Он добавил, что теперь офисом «Слуги народа» стал КВЦ «Парковый» - самый дорогой офисный центр страны, который Виктор Янукович построил за государственный счет, а позже оформил его как частную собственность. Билецкий напомнил, что бывший президент Петр Порошенко оставил этот центр в частной собственности, вероятно, получив долю в КВЦ. Теперь же украинцы будут платить за него с налогов Януковичу и Порошенко – как за офис нынешней правящей партии.

«Самое интересное, что вся эта комедия оплачена за ваши деньги», - подчеркнул Билецкий.

Ранее мы писали, что Андрей Билецкий устроил жаркие дебаты с советником премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексеем Мушаком. Дискуссия касалась земельной реформы. Билецкий, который выступает против продажи украинской земли, заявил, что протесты противников реформы будут продолжаться, так как село и мелкие фермеры против запуска рынка земли.

Напомним, что Андрей Билецкий раскрыл суть Минских договоренностей: "Этот документ незаконный и каждый причастный к его подписанию – преступник".

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