Предложение о совместном патрулировании границы Украины с представителями ОРДЛО стало одним из шагов ползучей капитуляции нашей страны

Об этом в новом видеообращении, опубликованном на своем Телеграм-канале, заявил экс-нардеп, лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«15 февраля на встрече в Мюнхене Зеленский озвучил очередную "феерическую" предложение: Украинские силовики и представители ОРДЛО будут совместно контролировать российско-украинскую границу. Таким образом президент хочет показать, что придерживается предвыборного обещания: сначала возвращение контроля над границей, а потом выборы на Донбассе. Планирует проводить выборы на оккупированных территориях уже в октябре 2020», - рассказал Билецкий.

При этом он отметил, что до этого времени Зеленский явно не собирается возвращать контроль над всеми украинскими территориями. А значит, чтобы открыто не обманывать народу, президенту нужно будет показать, где же тот самый обещанный им контроль над границей.

Лидер «Нацкорпуса» также заметил, что в случае обострения подобные пограничные «патрули» будут бессильны в вопросе защиты Украины. Билецкий отмечает, что эти пограничники в лучшем случае станут военнопленными.

«Они будут находиться в отрыве от украинских сил на десятки и десятки километров. Они не будут представлять из себя никакого контроля, они не будут представлять из себя никакой силы, кроме, возможно, большого количества военнопленных…Но картинка для президента, особенно для людей недалеких, будет выглядеть неплохо», - возмутился Билецкий.

Он подчеркнул, что скандальные 12 Мюнхенских пунктов, идея по контролю на границе и «платформа примирения» советника Секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо служат одной цели.

«Это ведет к воплощению в жизни этого «плода тайной оманской любви» Путина и Зеленского. Там были согласованы шаги по ползучей капитуляции Украины перед Российской Федерацией», - уверен политик.

Билецкий отметил, что эти шаги будут медленными и постепенными, однако рано или поздно они приведут к полной капитуляции. Он также прокомментировал главную идею этой стратегии:

«Они хотят доказать стране, что капитуляция – это не больно. Особенно если в качестве вазелина выступают вчерашние самые популярные комики страны, которые сегодня стали властью. Думай…те», - подытожил политик.

Напомним, Билецкий жестко разнес новую идеологию «Слуг народа»: «Комедия оплачена за ваши деньги».

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