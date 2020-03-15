Карантинні продовольчі ярмарки в Києві за сприяння місцевої влади.
Подивився фото Івана Крулька й подумав, що хитрі торгівці наживаються на бідних й зляканих киянах в умовах карантину.
А виявилося, що я помилився - це відбувається за сприяння КМДА і «лічно» очільників Києва, як пишуть провладні місцеві сайти.
Типова українська історія: спочатку в Києві заборонили збиратися по більше як 60 осіб й попередили про кримінальну відповідальність, а на 3 день карантину місцева влада організовує і рекламує продовольчі ярмарки за участі ТИСЯЧ киян.
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