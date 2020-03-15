Карантинні продовольчі ярмарки в Києві за сприяння місцевої влади.

Подивився фото Івана Крулька й подумав, що хитрі торгівці наживаються на бідних й зляканих киянах в умовах карантину.

А виявилося, що я помилився - це відбувається за сприяння КМДА і «лічно» очільників Києва, як пишуть провладні місцеві сайти.

Типова українська історія: спочатку в Києві заборонили збиратися по більше як 60 осіб й попередили про кримінальну відповідальність, а на 3 день карантину місцева влада організовує і рекламує продовольчі ярмарки за участі ТИСЯЧ киян.

Коронавірус головного мозку.

Микола Томенко, політик, лідер партії "Рідна країна"