Пандемия коронавирус ударила по мировой экономике. Мировые игроки, например, Германия, уже заявляют о категорическом запрете на распродажу акций своих кампаний. Потому что во время кризиса они в десятки раз падают в цене

А вот украинская власть продолжает курс на распродажу земли и государственных предприятий. За бесценок.

« Весна придет- сажать будем», - главный предвыборный слоган-обещание Зеленского и« Слуг». Сажать действительно будем. Но именно« Слуг» и эту власть. За тотальную распродажу страны.

Андрей Билецкий, лидер партии «Национальный Корпус»