Уряд збільшив фінансування на створення житла для ВПО — з 1 млрд до понад 1,56 млрд гривень. Громади Черкаської області, які не встигли подати заявки на субвенцію, зможуть зробити це повторно протягом 2026 року.

Підтримку ВПО у Черкаській області розширили — уряд збільшив фінансування на створення житла для переселенців із 1 млрд до понад 1,56 млрд гривень. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, а інформацію для місцевих громад поширила Черкаська обласна державна адміністрація.

Додаткові 565,2 млн гривень спрямують на розширення житлового фонду для внутрішньо переміщених осіб. Таку можливість уряд отримав після уточнення фактичної потреби в коштах, передбачених на виплату допомоги на проживання ВПО.

Окрім суми, оновили й порядок розподілу субвенції. Відтепер громади, які не встигли подати заявки в перші строки або потребують додаткових ресурсів, зможуть зробити це повторно протягом 2026 року. Це має пришвидшити процедури й скерувати гроші туди, де вони найпотрібніші.

«Забезпечення переселенців якісним і безпечним житлом залишається одним із наших головних пріоритетів. Ми бачимо високий запит від громад на участь у програмі, тому перерозподілили заощаджені кошти, щоб підтримати якнайбільше родин», — зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Хто має першочергове право на житло

За рахунок субвенції місцева влада формує фонди тимчасового та підтриманого житла. У червні цього року уряд також запустив проєкт із забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості.

Першочергове право на отримання такої домівки мають:

багатодітні родини;

особи з інвалідністю та сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю;

діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування;

люди старшого віку.

Як громадам залучити фінансування

Громади Черкаської області можуть подати або оновити заявки на субвенцію протягом усього 2026 року — уряд прибрав жорсткі перші строки. Для цього місцева влада має сформувати потребу в коштах і звернутися за встановленим порядком розподілу, щоб викупити будівлі чи облаштувати місця для тимчасового та підтриманого проживання.

Оновлений розподіл дозволить громадам ефективно використати державну допомогу до кінця 2026 року. За підрахунками відомства, це дасть змогу сотням українських родин, які втратили домівки, знайти безпечний прихисток.

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