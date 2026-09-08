КП «Житомирводоканал» наступного року може переглянути тариф на водопостачання та водовідведення — залежно від вартості електроенергії. Директор підприємства Роман Ілик розповів, за якої умови ціни зростуть і скільки зараз платять житомиряни.

Тарифи на воду у Житомирі знову опинилися в центрі уваги: директор КП «Житомирводоканал» Роман Ілик пояснив, чи буде підприємство переглядати вартість послуг у 2027 році.

В інтерв'ю Житомир.info він зазначив, що тариф на водопостачання та водовідведення наступного року, можливо, коригуватимуть — але лише за певної умови. «Ми, можливо, будемо їх коригувати в майбутньому, якщо буде різке підвищення вартості електроенергії або інших складових тарифу», — сказав Ілик.

Цього року, за словами директора, завдяки дотації міської ради в розмірі 150 мільйонів гривень підприємство вийшло на економічно обґрунтований тариф: 103 гривні за кубометр для промисловості та 82 гривні для населення. Різницю між цими двома тарифами покриває саме місто — завдяки цьому тариф для мешканців лишається нижчим.

Востаннє платіжки житомирян переглядали влітку: 31 липня виконавчий комітет міської ради затвердив нові тарифи, і з серпня кубометр води для населення коштує 82,23 грн з ПДВ. Централізоване водопостачання подорожчало з 18,264 до 36,930 грн, а водовідведення — з 19,272 до 45,299 грн за кубометр. Загалом зростання склало 2,2 раза.

На 2027 рік плани у підприємства амбітніші: водоканал має самостійно, з «незначною допомогою» міської ради, вести і операційну, і господарську діяльність, а також погашати кредити. Це може позначитися на фінансовому навантаженні та, відповідно, на тарифній політиці.

Ілик також нагадав, що в законодавстві немає поняття «різні тарифи» — є окремо тариф на водопостачання і тариф на водовідведення. Нацкомісія тривалий час утримувала тариф для населення на рівні 2022 року, однак ані регулятор, ані держава не компенсували водоканалам накопичені збитки.

Скільки платять житомиряни зараз

Актуальні тарифи для населення з серпня 2026 року такі:

централізоване водопостачання — 36,930 грн за кубометр (було 18,264 грн);

централізоване водовідведення — 45,299 грн за кубометр (було 19,272 грн);

разом — 82,23 грн з ПДВ за кубометр.

Попереднє підвищення для житомирян було ще з 1 січня 2022 року — тоді вартість сягнула 37,53 грн за кубометр.

Директор наголосив, що компенсувати збитковість комунальних підприємств із міського бюджету — «неправильно», адже ці кошти мали б іти на дороги, освіту та інші потреби. «Влада не може всі доходи міста направляти на теплокомуненерго та на водоканал», — пояснив він.

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