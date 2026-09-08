Графіки відключення світла в Чернігівській області 9 та 10 вересня опубліковано. Світло вимикатимуть у двох часових проміжках — з 08:00 до 20:00 та з 09:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Чернігівській області продовжують оновлювати — 9 та 10 вересня в Чернігові заплановано планові знеструмлення. Про це повідомляє Чернігівобленерго на офіційній сторінці графіків відключень.

У вівторок, 9 вересня, з 08:00 до 20:00 без електроенергії залишаться дачне товариство «Лелека», набережна та Перша набережна.

Того ж дня, 9 вересня, з 09:00 до 17:00 світло вимикатимуть на вулицях: Березова, Білоуська, Борщова, Вадима Смодзалевського, Весняна, Вишнева, Волковича, Галини Кузьменко, Гонча, Елеваторна, Забарівський, Заньковецької, Івана Виговського, Іоанна Максимовича, Князя Чорного, Коцюбинського, Леоніда Пашина, Липинського, Мстиславська, Нова, Одеська, Олександра Мацієвського, Пам'ятна, Пантелеймонівська, Перемоги, Першотравнева, Підлісна, Подусівська, Полуботка, Романа Бжеського, Садова, Солов'їна, Солов'їний, Спортивна, Стародубського полку, Старокозарменна, Степана Бандери, Степний, Степова, Тероборони, Транспортна, Трудова, Харківська, Хлібопекарська.

У середу, 10 вересня, з 08:00 до 20:00 без світла будуть ті самі адреси, що й напередодні: дачне товариство «Лелека», набережна та Перша набережна.

10 вересня з 09:00 до 17:00 знеструмлення охоплять той самий перелік вулиць, а також додатково вулиці В'ячеслава Чорновола, Любецьку та Івана Мазепи.

Як підготуватися до відключення світла

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої. Також варто подбати про запас води, ліхтарики й свічки, а чутливу техніку вимкнути з розеток, щоб уникнути стрибків напруги після відновлення електропостачання.

Графіки відключення світла в Чернігівській області 9 та 10 вересня можуть уточнюватися, тож слідкуйте за оновленнями на офіційній сторінці обленерго.

Раніше Politeka повідомляла, не забудьте зарядити телефони та павербанки: опубліковано графіки відключення світла в Чернігівській області 3 та 4 вересня.

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