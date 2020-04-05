Громадський діяч Сергій Бригадир висловив свою думку з приводу загоряння на Хрещатику в соцмережі Фейсбук

Кличко - мер:

"Майже всю ніч столичні рятувальники гасили пожежу електричного обладнання в кабельному тунелі на Хрещатику.

Кабельне обладнання (380 В) знаходиться під напругою, що значно ускладнило роботи з ліквідації займання.

Пожежу вже локалізували порошковим стволом, але столичні рятувальники та комунальні служби досі працюють над її ліквідацією. Причини загоряння встановлюють."

УОППДуДУ ГУ ДСНС України у м.Києві:

"В 01:47до ГУ ДСНС в м. Київі поступило повідомлення про пожежу на Хрещатику, 7, о 09:33 ГУ ДСНС заявило про "ліквідацію" пожежі.

Моє резюме: "Енергетичним підземним мережам на 35кВ просто дали вигоріти, чим було завдано надсерйозного удару по безпеці міста в умовах війни".

Сергій Бригадир, громадський діяч