Влада продовжує шокувати українців незрозумілими рішеннями в умовах карантину
Про це у своєму Facebook написав політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко.
Далі наводимо слова автора без коментарів та будь-яких змін:
Ідіократія: українська карантинна версія
Очільник Лаври і його релігійні фанати переконані, що цілування і причащання в церкві врятує від коронавірусу.
Російська Кардашьян підкорила вражаючим видом ззаду: "Яка лапочка"
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Курс валют після вихідних різко зміниться, долар і євро на межі: що буде з гривнею
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Голова ВР і Уряд вважають, що ломбарди допоможуть бідним людям і економіці.
Київський мер каже, що авто це – розкіш і на них по столиці можуть пересуватися лише “обрані”.
Депутати всіх фракцій і груп переконані, що штраф у 17 тисяч гривень поверне вкрадені й вивезені ними і братніми фопами маски.
Поліція зконцентрувала кращих бійців довколо головної «загрози людству» – Київського гідропарку.
Міські голови за бюджетні гроші купують домовини й риють могили…
Також корисно, щоб виборці дізналися імена депутатів, які внесли майже 13 тисяч поправок до другого читання “Антиколомойського” закону!
Бо країна повинна знати свої “героїв”, точніше корисних ідіотів!
А нині накращий час для їх виявлення, адже карантин – це своєрідний тест на адекватність!