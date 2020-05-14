Украинский экономический аналитик Юрий Атаманюк раскрыл главные "грехи" президента и указал, что еще можно исправить
Об этом Атаманюк сообщил в своем Телеграм-канале, приводим текст полностью.
Друзья! Как вы думаете, Президент владеет реальной ситуацией в экономике?
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- Валовый внешний долг Украины 121,7 млрд $ ( рост 7 млрд$ за год) или 78,6% ВВП.
- Государственный и гарантированный государством долг Украины 84,4 млрд $.
- Обязательства по выплатам, в 2020 году, по долговым обязательствам, 17 млрд $.
- Дефицит бюджета, в 2020 году, 298,4 млрд грн ( 11,4 млрд $).
- Задолженность по коммунальным платежам, с учётом газа и электроэнергии, 80 млрд грн ( 3 млрд $).
- Наибольшая задолженность по зарплате за 10 лет ( 3 млрд грн).
- Степень износа основных фондов на производстве и инфраструктуре до 80%.
- На 12 мая 487 тыс официальных безработных ( рост 30 тыс за одну неделю). Ожидание 10% трудоспособного населения ( около 2 млн).
- В 2019 году падение ВВП 10,1%, падение производства 13,4%.
- В 2020 году падение ВВП 7,7%.
Перефразирую три марксистско-ленинских признака революционной ситуации:
1. Власть не способна и не может управлять.
2. Резкое обострение, выше обычной, нужды и бедствий народа.
3. Значительное повышение активности масс.
Уважаемый Владимир Александрович!
Всё ещё можно исправить. Тенденцию можно изменить. Главная проблема - кадровая. Это правительство и НБУ способны только пиз@деть и пиз@дить.
ДелайТе! Иначе айсберг!
Юрий Атаманюк, экономический эксперт