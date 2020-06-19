Генпрокурор Ирина Венедиктова может понести наказание за незадекларированное имущество
Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Фейсбук член партії "Громадянська позиція" і активіст Автомайдану Олексій Гриценко прокоментував недавній скандал з генпрокурором Іриною Венедиктовою. Далі наводимо слова автора без комментарів.
Я навіть не знаю, що гірше для генерального прокурора: незадекларований годинник чи годинник підробка. Чи незадекларований годинник, а всім озвучено, що підробка.
Давайте подумаємо:
В 1 випадку - це стаття;
В другому - це значно менша стаття, але це в будь якому разі дійде до виробника і треба буде пояснювати, як генеральний прокурор порушує права виробника, користуючись підробкою;
В третьому - це стаття і додатково ще й наслідки другого варіанту...
Нагадаю, що в сусідній Польщі міністр пішов у відставку через незадекларований годинник.
Раніше Центр протидії корупції кілька разів помітив на руці Ірини Венедиктової дорогий годинник - за всіма ознаками це Hublot з колекції Big Bang вартістю до 10 тисяч євро. Примітно, що в своїй декларації генпрокурор цю модель не вказала. Замість цього вона заявила Назка, що годинник не справжні, а підробка за 5 тисяч гривень.