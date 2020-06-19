Я навіть не знаю, що гірше для генерального прокурора: незадекларований годинник чи годинник підробка. Чи незадекларований годинник, а всім озвучено, що підробка.

Давайте подумаємо:

В 1 випадку - це стаття;

В другому - це значно менша стаття, але це в будь якому разі дійде до виробника і треба буде пояснювати, як генеральний прокурор порушує права виробника, користуючись підробкою;

В третьому - це стаття і додатково ще й наслідки другого варіанту...