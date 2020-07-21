Андрій Миргородський підкреслив, що авторство проекту пішохідного мосту біля Арки Дружби народів належить йому
Заслужений архітектор України записав відеозвернення у відповідь на заяву нардепа Олександра Дубинського. Відео, зняте на тлі того самого мосту, він опублікував на своїй сторінці в Фейсбук.
«Я – київський архітектор Андрій Миргородський, син київського архітектора Сергія Миргородського. Та за моїм проектом побудовано цей міст. І нехай всі ті, хто говорить з цього приводу всяку нісенітницю, брехню, абсурд, відповідатимуть за це за законом», - заявив архітектор.
Він також додав, що оцінити виконаний за його проектом міст кияни зможуть самі.
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«Кияни, прохання голосувати за цей проект ногами: комусь він подобається, комусь – ні, час покаже» - підсумував Миргородський.
Автор проекту пішохідно-велосипедного моста біля Арки Дружби народів, заслужений архітектор України, дійсний член Української Академії Архітектури Андрій Миргородський