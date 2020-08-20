Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко пролив світло на кричущу ситуацію з розтратою мілліардів гривень на мости у Києві

Про це Томенко пише на своїй Фейсбук-сторінці, передає Politeka.net. Наводимо повний текст без змін.

Афери Кличка: «динамічна» корупція на мостах.

Мости в столиці – одна з найприбутковіших корупційних складових. Їх в Києві налічують біля 60, але сумно відомими аферами, які завдали колосальних збитків столичному бюджету, стали Шулявський та Подільсько-Воскреснський. Шулявський міст

В червені 2018 кошторис на реконструкцію Шулявського мосту визначили у сумі 598 мільйонів 499 тисяч гривень, а ціна в договорі зазначена як «динамічна». У жовтні 2019 - кошторис збільшено майже до мільярда гривень. А 28 грудня 2019 - Дід Мороз-Кличко відкриває реконструйований Шулявський міст. Вже у березні 2020 року новий кошторис на реконструкцію Шулявського мосту складав майже 2 мільярди гривень. Але найдивніше відбулось у серпні 2020 - на Шулявському мосту зрізали той асфальт, який постелили за наші гроші та який у грудні 2019 так урочисто відкрив Кличко, і почали стелити новий.

Про те, що зводять міст «друзі» мера давно розповіли журналісти-розслідувачі. Затягування будівництва та, власне, неякісне будівництво мало б привернути увагу правоохоронних органів, а ті - давно зупинити цю мільярдну аферу з бюджетними грошима. Однак на відміну від киян, поліція та інші правоохоронні органи залишаються сліпими до корупційних схем влади на чолі з Кличком.

Подільсько-Воскреснський

Цей міст, який фахівці називають мостом «з нізвідки і в нікуди» розпочали будувати ще в 90-х. За майже 30 років змінився Київ, але влада так і не змогла пояснити як новий міст забезпечить комфортний рух з Троєщини і Воскресенського масиву на Поділ. Натомість з початку будівництва витрачено майже 5 мільярдів гривень з бюджету, а для завершення будівництва потрібно ще біля 7 мільярдів. Нацполіція в травні 2019 року розпочала досудове розслідування щодо можливого розкрадання коштів на суму 80 мільйонів гривень при добудові мосту. Правоохоронці зазначили, що службові особи розпорядника бюджетних коштів, генпідрядника та ще двох підприємств налагодили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів та вартості робіт. А журналісти в свою чергу знайшли ще й зв'язок між «смотрящим за Києвом від Черновецького» Комарницьким, Тищенком та мером Кличком.