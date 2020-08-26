Мер Києва Віталій Кличко вирішив перед виборами розпродати комунальні приміщення за заниженими цінами
Про це попередив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.
Далі ми наводимо текст автора без будь-яких змін:
Більшість Київради підтримала пропозицію Кличка як невідкладну щодо приватизації 31 комунального приміщення столиці.
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Рішення сформовано таким чином, щоб не допустити аукціону, а фактично продати їх за заниженими цінами для нинішніх орендарів. Орендарі ж люди шановні і відомі:
партнери екс-депутата БПП, президента фан-клубу Кличка Сергія Алексєєва (майже 1.5 тисячі кв. м. поруч з відомим готелем Володимира Кличка);
7 приміщень належить громадським організаціям родичам депутата з фракції єдності Омельченка, а раніше активному депутату від Черновецького та Януковича Павла Тесленка...
Зрозуміло, також, що місто втратить ряд соціально-гуманітарних установ, тому що під приватизацію потрапляють спортивні заклади, бібліотека, музей тощо.
Так от, перефразовуючи класику можна говорити про своєрідний принцип міської влади Кличка: друзям і родичам-Київська нерухомість і земля невідкладно і без конкурсу, іншим-тільки через Prozorro і аукціон!