Мер Києва Віталій Кличко вирішив перед виборами розпродати комунальні приміщення за заниженими цінами

Про це попередив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі ми наводимо текст автора без будь-яких змін:

Більшість Київради підтримала пропозицію Кличка як невідкладну щодо приватизації 31 комунального приміщення столиці.

Рішення сформовано таким чином, щоб не допустити аукціону, а фактично продати їх за заниженими цінами для нинішніх орендарів. Орендарі ж люди шановні і відомі:

партнери екс-депутата БПП, президента фан-клубу Кличка Сергія Алексєєва (майже 1.5 тисячі кв. м. поруч з відомим готелем Володимира Кличка);

7 приміщень належить громадським організаціям родичам депутата з фракції єдності Омельченка, а раніше активному депутату від Черновецького та Януковича Павла Тесленка...

Зрозуміло, також, що місто втратить ряд соціально-гуманітарних установ, тому що під приватизацію потрапляють спортивні заклади, бібліотека, музей тощо.

Так от, перефразовуючи класику можна говорити про своєрідний принцип міської влади Кличка: друзям і родичам-Київська нерухомість і земля невідкладно і без конкурсу, іншим-тільки через Prozorro і аукціон!