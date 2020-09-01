Місцеві вибори у Києві можуть "злити" за допомгою технічних кандидатів
Про це попередив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.
Далі наводимо текст автора без будь-яких коментарів і змін:
Жителі та гості столиці вже можуть ознайомитися з випуском біля станцій метрополітену.
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Головний новиною номера стали гучні афери столичної влади. У номері ви прочитаєте наступне:
Вибори не по приколу: технічні кандидати зливають вибори. Лідер партії Громадський рух "Рідна Країна" Микола Томенко зазначив: "Сьогоднішня передвиборча ситуація в столиці підтверджує наявність змови влади, олігархів-забудовників та їх кандидатів. З огляду на це команда Громадського руху "Рідної країни" прагне зупинити цей конкурс на кращий прикол про Київ. Ми прагнемо розслідувати реальний стан справ у Києві часів Черновецького-Попопова-Кличка і запропонувати ефективний план дій для нашої столиці».
А також гучні афери столичної влади:
- метро тріщить від забудови;
- мільярдні угоди навколо київських мостів;
- корупційні Комунальні підприємства;
- ТЦ замість льодового стадіону;
- чому "Рідна Країна" проти телевізійного патріотизму.