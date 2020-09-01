Друзі, напишу про трохи складну тему, яка, насправді, дуже шкодить Києву та взагалі українцям. Одразу чекаю на велику кількість ненависті в коментах, але пишу рівно те, що знаю не просто зі слів.

Заробітчани, або так звані «активісти».

В Києві існує кілька груп людей, ГО, які системно займаються вимаганням на забудовах, які своїми діями дуже шкодять справжньому протесту мешканців чи щирих активістів.

З тих, кого я точно можу вже назвати і ідентифікувати, це такі організації, як «стоп свавіллю», «твердиня», частина Свободи(недарма з неї пішов Юрій Левченко), КУПР. Відома особа Ігор Мірошниченко, що став вже токсичним і його не беруть нікуди на ці вибори.

Певен, що в коментах багато хто допише і організації і конкретних людей. Щодо цих я можу казати впевнено. Це не означає, що вони десь могли і «безкоштовно» підтримувати процес, але точно неодноразово отримували кошти за «вирішення питання», ухід чи гасіння протесту.

Як це часто діє?

По різному:

1. Приходять до забудовника та пропонують заплатити, а якщо ні, то штучно створюють мітинги та протести

2. Організовують протести проти одного забудовника в інтересах іншого. Приклад: Осокорки. В інтересах Валерія Іщенка було створено потужний протест проти будівництва в одній частині розв’язки, хоча інші 3 забудували без проблем.

3. Мешканці самостійно виходять на протест, але приходять ніби підтримати «досвідчені» протестувальники, але вони на справді знаходять лідерів, проводять розвідку, а потім пропонують забудовнику як саме вирішити питання та по одному нейтралізувати протестуючих(дуже часто це вдається, але не завжди. Залежить від людей)

4. Деякі підкріплюються ще й адмінресурсом в Київраді, створюючи загрозу якогось рішення, а потім отримавши кошти гасять протест.

І таких різних схем існує немало((

До чого все це я?