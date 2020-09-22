Влада Києва покриває забудову хаотично встановлених МАФів

Про це у своєму Facebook розповів політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко.

Далі наводимо текст автора без коментарів та правок:

На місці «переможених» Кличком МАФів зростають нові. Як Кличко покриває МАФ-мафію.

Київський міський голова Кличко постійно хвалиться своїми перемогами. Приміром, скільки грошей мер витрачає на іміджеві проєкти для власного піару. У свої «перемоги» Віталій Кличко записав ще й одвічну боротьбу з МАФами, адже, на його думку, ситуація у Києві змінилась на краще. Проте кількаденний рейд по районах показав, що ніякої перемоги немає, а мер тільки імітує боротьбу з тимчасовими спорудами. Більшість МАФів і надалі стоять, а на місці тих, які прибирають на об'єктиві телекамер, вже наступного дня виростають нові.

Кияни також не помітили перемоги Кличка над МАФами та залишають у коментарях до чергової «переможної» публікації «теплі» слова, додаючи фотографії із численними кіосками у різних куточках міста.

Зелені зони та парки столиці й надалі страждають від малих архітектурних форм, а простір біля метро, особливо біля кінцевих станцій, перетворюється на засилля незаконних кіосків та ринків. Особливий цинізм чинного мера полягає у тому, що так звані тимчасові споруди не тільки не зносять, а й надалі встановлюють.

КП «Київблагоустрій», яке мало б контролювати це питання, не поспішає виконувати свої функції. Скарги на незаконні МАФи ними надсилаються в район, а звідти відписують, що всі документи на демонтаж уже передали на «Київблагоустрій», а «благоустрій» нічого не демонтує. Замкнене коло, яке міг би обірвати міський голова. Якби хотів.

Той факт, що таке відбувається у Києві – не новина, адже наприкінці 2019 року керівника КП «Київблагоустрій» Павла Бірюка змінив Микола Бойко, який за дивним збігом обставин є однокласником директора департаменту благоустрою КМДА Олексія Кулеби…

Отже, чинні депутати Київради та чиновники КМДА й надалі ретельно покривають забудову хаотично встановлених МАФів, але міському голові, звісно, про це нічого не відомо, чи не так?