Днями на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України була опублікована інформація щодо активізації з боку спецслужб РФ заходів з дискредитації вищого державного та військового керівництва України. В повідомленні зазначається, що з цією метою російськими спецслужбами активніше використовуються, як проросійські ЗМІ, так і журналісти та агенти впливу, у т. ч. на території України.

Одним з напрямків кампанії, на думку представників ГУР МОУ, є критика керівництва України, органів влади щодо вирішення нагальних соціальних та економічних проблем, наприклад, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

«Усе це відбувається на фоні цілеспрямованих зусиль верховного головнокомандувача ЗС України та воєнної розвідки України на шляху підвищення ефективності дій з відбиття російської збройної агресії та впровадження системних реформ із набуття нових спроможностей вітчизняного війська за стандартами НАТО», - наголосили в ГУР МОУ.

Про стандарти НАТО ми поговоримо трошки пізніше. Наразі мене цікавлять теми пов'язані з пандемією коронавірусу, а саме: рівень поінформованості ГУР МОУ щодо ситуації з пандемією коронавірусу на окупованих територіях.

Наведу деякі факти і задам питання, на які, власне, я хотів би почути відповідь речників ГУР МОУ.

Він сказав: «Поїхали».

7 квітня поточного року на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник з посиланням на дані ГУР МОУ повідомив про те, що більшість інфікованих в ОРДЛО протягом березня поточного року відвідували РФ через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

При цьому, як додав речник, з початку квітня цього року спеціальними автобусними рейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку перевезено понад 2 тис. осіб. «За даними розвідки, зазначене призводить до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях», – наголосив Мотузяник.

Зауважу, що озвучена на брифінгу інформація з посиланням на дані ГУР МОУ не відповідає дійсності.

Справа втім, що 18 березня т. зв. «служба прикордонної охорони Міністерства державної безпеки ЛНР» інформує мешканців окупованих районів Луганської області, що пропуск пасажирських автобусів з реєстрацією самопроголошеної «ЛНР» через міжнародні пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією тимчасово припинений. Пов'язано це з тим, що з опівпівночі 18 березня Росія обмежила в'їзд в країну іноземних громадян і осіб без громадянства.

Йдемо далі.

Стосовно інформації української розвідки щодо перевезення з початку квітня двох тисяч мешканців окупованих територій Донбасу з метою оформлення громадянства РФ спеціальними автобусними рейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку.

У «міграційній службі ДНР» повідомили про те, що незважаючи на пандемію коронавируса щодня надходить близько 1 тисяч заявок на оформлення паспорта громадянина РФ. За інформацією т. зв. «МВС ЛНР» щодня здійснюється 10-11 спеціальних автобусних рейсів (близько 500 осіб) для отримання паспорту громадянина РФ.

Таким чином, кількість мешканців окупованих територій, яких з початку квітня цього року спеціальними автобусними рейсами транспортували до Ростовської області і у зворотньому напрямку, значно перевищує озвучену ГУР МОУ цифру, а саме: 2 тисячі осіб.

11 квітня в інтерв'ю ТСН.Тиждень представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький зауважив, що окупаційна влада приховує реальну кількість хворих на коронавірусну інфекцію, занижуючи дані щонайменше у кілька разів. Відповідаючи на запитання журналіста щодо ситуації з коронавірусом в ОРДЛО представник ГУР МОУ повідомив, що військова розвідка України постійно відстежує ситуацію на окупованих територіях.

«Згідно з офіційними даними, оприлюдненими 10 квітня, всього 26 зафіксовано заражень, але за неофіційними даними, ми підрахували, це близько 150 осіб, які на сьогодні інфіковані. Крім того, є певна кількість людей, які перебувають під підозрою – це близько 350 осіб, причому з них близько 75 – «військовослужбовці», які перебувають у самоізоляції, над якими здійснюється повний контроль їхнього самопочуття», – розповів Скібіцький.

Примітно, що за інформацією тих самих відкритих джерел, які мониторять співробітники ГУР МОУ, кількість осіб, які перебувають на самоізоляції на території окупованих районів Луганської і Донецької областей значно більше. Так, наприклад, за інформацією самопроголошеного «головного державного санітарного лікаря ЛНР» Докашенка, на обсервації знаходиться 201 особа, а на обов'язковій 14 добовій самоізоляції знаходяться 554 мешканців окупованих районів Луганської області. Станом на 9 квітня їх кількість збільшилася до 1880, за рахунок людей, які повернулися з РФ. За словами Докашенка, всі вони знаходяться на самоізоляції.

За інформацією так званого «міністерства охорони здоров'я ДНР», в лікарнях на території окупованих районів Донецької області з підозрою на COVID-19 знаходиться 198 осіб, 15089 – в режимі самоізоляції на дому.

Таким чином, за інформацією тих самих відкритих джерел,тільки в лікарнях ОРДЛО з підозрою на COVID-19 знаходиться 399 осіб, а на самоізоляції – 16 тисяч 969 особи. Нагадаю, за інформацією ГУР МОУ, які посилаються на відкриті джерела, на самоізоляції перебувають 350 осіб.

Йдеться про те, що ГУР МОУ фактично приховує від політичного керівництва України реальну кількість хворих на коронавірусну інфекцію на окупованих територіях Луганської і Донецької областей, занижуючи дані щонайменше у кілька разів.

Варто зазначити, що інформація Головного управління розвідки Міноборони України про те, що в ОРДЛО у 7-й лікарні Луганська від коронавірусу померли 9 осіб, так само не відповідає дійсності. Ця лікарня не входила у перелік шести інфекційних стаціонарів, які були розгорнуті на території самопроголошеної «ЛНР».

Показово, що на тлі погіршення епідеміологічної ситуації на окупованих територіях, на підставі матеріалів української розвідки, з 1 серпня поточного року український уряд мав скасувати обов’язкову самоізоляцію для осіб, які прямують в Україну з окупованих територій Донбасу та анексованого Криму. Самоізоляцію для тих, хто в'їжджає з окупованих територій мало бути скасовано через зміни, прийняті Кабміном щодо постанови номер 641.

«З 1 серпня постанова набуває чинності, і з цієї дати під самоізоляцію тепер не попадають громадяни, які перетинають лінію розмежування та межу з Кримом, слідуючи з окупованих територій», — повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

31 липня аналітичний відділ ГІ «Права Справа» оприлюднює інформацію, що станом на 30 липня на окупованій території Луганської області (ОРЛО) зафіксовано 612 випадків зараження коронавірусом. Епідеміологічна ситуація на окупованій території Донецької області (ОРДО) набагато гірша -в цілому було зареєстровано понад 1700 інфікованих COVID-19. Настільки різкий спалах захворювання в ОРДЛО свідчив про масове зараження, яке відбулося у місцях масового скупчення цивільних людей.

Нагадаю, що за останні місяці таким найбільшим зібранням були так звані «паради Перемоги» у Донецьку і Луганську 24 червня. Особливістю проведення цих парадів було нехтування правилами карантину в умовах епідемії коронавірусу — присутні військовослужбовці та цивільні, у більшості своїй, не мали медичних масок і антисептиків, які б унеможливили поширення інфекції.

Аналітики «Права Справа» зазначали, що Росія використає ці «паради» для штучного загострення епідеміологічної ситуації не лише на тимчасово окупованих територіях, але і на підконтрольних Україні районах Донеччини і Луганщини. Інкубаційний період захворювання становить від 14 до 30 діб. Тобто, різкий спалах епідемії в ОРДЛО підтвердив цю теорію: порівняно з попередніми місяцями, рівень захворювання зріс до 60 відсотків. Причому були зафіксовані також і летальні випадки.

Водночас ватажки «Л/ДНР» умисно спростили перетин кордону між ОРДЛО та Російською Федерацією. З 25 червня окупаційна влада видала розпорядження, що особи, які перетинають кордон, не підлягають обов’язковому 14-денному карантину.

Показово, що буквально на наступний за рішенням командувача операції Об’єднаних сил було продовжено дію карантинних обмежень на адміністративній межі з окупованою частиною Донбасу. Хоча раніше анонсували, що з 1 серпня особам, які прямують на вільну територію Україну з окупованих територій, не треба буде проходити двотижневу самоізоляцію.

До речі, впровадження карантинних обмежень та закриття КПВВ сприяло зменшенню рівня захворюваності на коронавірус в Луганській області. Призупинення пропуску людей на КПВВ у Станиці Луганській дало можливість призупинити розповсюдження COVID-19. Зі слів заступника директора ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» Жданова, близько 20 % від загальної кількості захворілих на Луганщині –це мешканці окупованих територій, які перетинали умовну лінію розмежування.

Відкритим залишається питання щодо заяви Головного управління розвідки Міністерства оборони України про активізацію з боку спецслужб РФ заходів з дискредитації вищого державного та військового керівництва України. На мою думку, російським спецслужбам немає потреби використовувати журналістів та агентів впливу, у т. ч. на території України. На мій погляд, ГУР МОУ подібними заявами сам виступає у ролі «агентів Кремля» і дає підстави для дискредитації вищого державного та військового керівництва України.

Примітно, що поява ціїєї заяви ГУР МОУ співпала по часу із появою інформації «Права Справа» про можливі причини відставки начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Бурби В.В.

У свою чергу звертаю увагу політичного і військового керівництва України, що оприлюднення недостовірної інформації свідчить про низький рівень поінформованості української розвідки щодо перебігу подій на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Вирішити цю проблему можна створивши аналітичні структури, які б зайнялися інформаційним супроводом діяльності державних структур.

Аналітичний відділ ГІ «Права Справа» залишає за собою право на громадський контроль за діяльністю прес-служби ГУР МОУ.

Дмитро Снєгирьов - історик, співголова Громадської ініціативи "Права Справа", спеціально для Politeka.