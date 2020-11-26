На днях на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины была опубликована информация об активизации со стороны спецслужб РФ мероприятий по дискредитации Высшего государственного и военного руководства Украины. В сообщении отмечается, что с этой целью российскими спецслужбами активнее используются, как пророссийские СМИ, так и журналисты и агенты влияния, в т. ч. на территории Украины.

Одним из направлений кампании, по мнению представителейГУР МОУ, является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, например, связанных с пандемией коронавируса.

«Все это происходит на фоне целенаправленных усилий верховного главнокомандующего ВС Украины и военной разведки Украины на пути повышения эффективности действий по отражению российской вооруженной агрессии и внедрение системных реформ с обретения новых возможностей отечественного войска по стандартам НАТО», - подчеркнули в ГУР МОУ.

О стандартах НАТО мы поговорим немножко позже. Сейчас меня интересуют темы связанные с пандемией коронавируса, а именно: уровень информированности ГУР МОУ по ситуации с пандемией коронавируса на оккупированных территориях.

Приведу некоторые факты и задам вопросы, на которые, собственно, я хотел бы услышать ответ спикеров ГУР МОУ.

Он сказал: "Поехали".

7 апреля текущего года на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник со ссылкой на данные ГУР МОУ сообщил о том, что большинство инфицированных в ОРДЛО в течение марта текущего года посещали РФ через неконтролируемые Украиной участки границы.

При этом, как добавил спикер, с начала апреля этого года специальными автобусными рейсами в Ростовской области и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. лиц. «По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – подчеркнул Мотузяник.

Замечу, что озвученная на брифинге информация со ссылкой на данные ГУР МОУ не соответствует действительности.

Дело в том, что 18 марта т. н. «служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности ЛНР» информирует жителей оккупированных районов Луганской области, что пропуск пассажирских автобусов с регистрацией самопровозглашенной «ЛНР» через международные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией временно прекращен. Связано это с тем, что с полуночи 18 марта Россия ограничила въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Идем дальше.

Относительно информации украинской разведки о перевозке с начала апреля двух тысяч жителей оккупированных территорий Донбасса с целью оформления гражданства РФ специальными автобусными рейсами в Ростовскую область и в обратном направлении.

В "миграционной службе ДНР" сообщили о том, что несмотря на пандемию коронавируса ежедневно поступает около 1 тысяч заявок на оформление паспорта гражданина РФ. По информации т. зв. «МВД ЛНВ» ежедневно осуществляется 10-11 специальных автобусных рейсов (около 500 человек) для получения паспорта гражданина РФ.

Таким образом, количество жителей оккупированных территорий, которых с начала апреля этого года специальными автобусными рейсами транспортировали в Ростовской области и в обратном направлении, значительно превышает озвученную ГУР МОУ цифру, а именно: 2 тысячи человек.

11 апреля в интервью ТСН.Тиждень представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий отметил, что оккупационная власть скрывает реальное количество больных коронавирусной инфекцией, занижая данные минимум в несколько раз. Отвечая на вопрос журналиста о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО представитель ГУР Минобороны сообщил, что военная разведка Украины постоянно отслеживает ситуацию на оккупированных территориях.

«Согласно официальным данным, обнародованным 10 апреля, всего 26 зафиксировано заражений, но по неофициальным данным, мы подсчитали, это около 150 человек, которые на сегодня инфицированы. Кроме того, есть определенное количество людей, которые находятся под подозрением – это около 350 человек, причем из них около 75 – «военнослужащие», которые находятся в самоизоляции, над которым осуществляется полный контроль их самочувствия», – рассказал Скибицкий.

Примечательно, что по информации тех же открытых источников, которые мониторят сотрудники ГУР МОУ, количество лиц, которые находятся на самоизоляции на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей значительно больше. Так, например, по информации самопровозглашенного главного государственного санитарного врача ЛНВ» Докашенка, на обсервации находится 201 человек, а на обязательной 14 суточной самоизоляции находятся 554 жителей оккупированных районов Луганской области. По состоянию на 9 апреля их количество увеличилось до 1880, за счет людей, вернувшихся из РФ. По словам Докашенко все они находятся на самоизоляции.

По информации так называемого «министерства здравоохранения ДНР», в больницах на территории оккупированных районов Донецкой области с подозрением на COVID-19 находится 198 человек, 15089 – в режиме самоизоляции на дому.

Таким образом, по информации тех же открытых источников,только в больницах ОРДЛО с подозрением на COVID-19 находится 399 человек, а на самоизоляции – 16 тысяч 969 лица. Напомню, по информации ГУР МОУ, которые ссылаются на открытые источники, на самоизоляции находятся 350 человек.

Речь идет о том, что ГУР МОУ фактически скрывает от политического руководства Украины реальное количество больных коронавирусной инфекцией на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, занижая данные минимум в несколько раз.

Стоит отметить, что информация Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что в ОРДЛО в 7-й больнице Луганска от коронавирус умерли 9 человек, так же не соответствует действительности. Эта больница не входила в перечень шести инфекционных стационаров, которые были развернуты на территории самопровозглашенной «ЛНВ».

Показательно, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации на оккупированных территориях, на основании материалов украинской разведки, с 1 августа текущего года украинское правительство должно было отменить обязательную самоизоляцию для лиц, направляющихся в Украину с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Самоизоляция для въезжающих с оккупированных территорий должна быть отменена из-за изменений, принятых Кабмином относительно постановления номер 641.

"С 1 августа постановление вступает в силу, и с этой даты под самоизоляцию теперь не попадают граждане, которые пересекают линию разграничения и границу с Крымом, следуя с оккупированных территорий», — сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

31 июля аналитический отдел ГИ "Права Справа" публикует информацию, что по состоянию на 30 июля на оккупированной территории Луганской области (Орлой) зафиксировано 612 случаев заражения коронавируса. Эпидемиологическая ситуация на оккупированной территории Донецкой области (ОРДО) намного хуже -в целом было зарегистрировано более 1700 инфицированных COVID-19. Столь резкая вспышка заболевания в ОРДЛО свидетельствовал о массовом заражении, которое состоялось в местах массового скопления гражданских лиц.

Напомню, что за последние месяцы таким крупнейшим собранием были так называемые «парады Победы» в Донецке и Луганске 24 июня. Особенностью проведения этих парадов было пренебрежение правилами карантина в условиях эпидемии коронавируса - присутствуют военнослужащие и гражданские, в большинстве своем, не имели медицинских масок и антисептиков, которые бы сделали невозможным распространение инфекции.

Аналитики "Права Справа" отмечали, что Россия использует эти «парады» для искусственного обострения эпидемиологической ситуации не только на временно оккупированных территориях, но и на подконтрольных Украины районах Донетчины и Луганщины. Инкубационный период заболевания составляет от 14 до 30 суток. То есть, резкая вспышка эпидемии в ОРДЛО подтвердил эту теорию: по сравнению с предыдущими месяцами, уровень заболевания вырос до 60 процентов. Причем были зафиксированы также и летальные исходы.

В то же время главари «Л/ДНР» умышленно упростили пересечение границы между ОРДЛО и Российской Федерацией. С 25 июня оккупационная власть выдала распоряжение, лица, пересекающие границу, не подлежат обязательному 14-дневном карантина.

Показательно, что буквально на следующий по решению командующего операции Объединенных сил было продлено действие карантина на административной границе с оккупированной частью Донбасса. Хотя анонсировали, что с 1 августа лицам, направляются на свободную территорию Украины с оккупированных территорий, не надо будет проходить двухнедельную самоизоляцию.

Кстати, внедрение карантина и закрытия КПВВ способствовало уменьшению уровня заболеваемости коронавирус в Луганской области. Приостановление пропуска людей на КПВВ в Станице Луганской позволило приостановить распространение COVID-19. По словам заместителя директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Жданова, около 20% от общего количества заболевших Луганщине -это жители оккупированных территорий, которые пересекали условную линию разграничения.

Открытым остается вопрос относительно заявления Главного управления разведки Министерства обороны Украины об активизации со стороны спецслужб РФ мероприятий по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. По моему мнению, российским спецслужбам нет нужды использовать журналистов и агентов влияния, в т. Ч. На территории Украины. На мой взгляд, ГУР МОУ подобными заявлениями сам выступает в роли «агентов Кремля» и дает основания для дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины.

Примечательно, что появление циие заявления ГУР МОУ совпала по времени с появлением информации "Права Справа" о возможных причинах отставки начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Бурбы В.В.

В свою очередь обращаю внимание политического и военного руководства Украины, что обнародование недостоверной информации свидетельствует о низком уровне осведомленности украинской разведки о ходе событий на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Решить эту проблему можно создав аналитические структуры, которые занялись информационным сопровождением деятельности государственных структур.

Аналитический отдел ГИ "Права Справа" оставляет за собой право на общественный контроль за деятельностью пресс-службы ГУР МОУ.

Дмитрий Снегирев - историк, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka.