Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, скільки заборгували українці за комунальні послуги, і яким способом влада вирішила питання зростання тарифів.

«Українці за місяць наростили борги за комуналку ще на мільярд. Борги за ЖКГ на кінець лютого виросли до 82,1 млрд грн - на 1,1 млрд грн за місяць. Про це повідомляє Держстатистики. І це не дивно, адже з 1 січня значно зросли тарифи на комуналку, причому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту», - розповіла Котенкова.

Журналістка зазначила, що з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/кВт-год. для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлений єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, прийнята, нібито щоб уникнути стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021-го, так пояснили в Міненерго. Зараз питання "вирішили" компенсаціями - українцям мали роздати 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а тільки окремим категоріям населення.

«До речі, з приводу 2020 року в своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вище середньої вартості в країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поруч з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина і Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі», - розповіла Котенкова.

Вона також нагадала, що скоро українців переведуть на річний тариф. Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону. А що буде потім - поки не відомо.

Нагадаємо, Котенкова заявила, що в нашій країні діє порочне коло бідності.

Раніше Politeka повідомляла, що Попенко розповів, які проблеми зараз переживає українська енергетика.