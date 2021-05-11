Постачальники для населення виставили нові базові ціни на 2021 рік. За умовою, ці ціни не можуть змінюватися в бік збільшення (знижуватися можуть), тому постачальники розрахували всі ризики і встановили ціни дорожче.

Журналістка Любов Завальнюк в програмі «Суть событий» для каналу Знай.ua розповіла про цінові тенденції на ринку газу і про цінову політику Нафтогазу.

«Місячний тариф буде змінюватися щомісяця залежно від кон'юнктури на європейських біржах, до яких як і раніше залишається прив'язаним наш газовий цінник. Тобто можна вибирати, що вам ближче: цінові гойдалки або стабільно високий тариф», - зазначила Завальнюк.

За словами журналістки, одними з перших про свої тарифи повідомили регіональні Газзбути, а саме Львівгаззбут, Київгаззбут, Харківвгаззбут, Сумигаззбут і Чернігівгаззбут. Як зазначає ведуча, з 1 травня 2021 року до кінця квітня 2022 їх клієнти в рамках річного контракту будуть платити по 7,99 гривень за куб.

«Такий же тариф Газсбути виставили і за місячним контрактом на травень. Тобто з урахуванням розподілу клієнти будуть платити від 9 до 10 гривень за кубометр. Нафтогаз вирішив почекати і виставив цінники трохи пізніше. Вивчивши ціни конкурентів, монополіст на газовому ринку «розщедрився» і опустив ціни на пару копійок. Річний тариф у Нафтогазу за підсумком на 3 копійки нижче, ніж у Газзбитів – 7,96 гривень без вартості розподілу», - підкреслила журналістка.

Як зазначила Завальнюк, в Нафтогазі анонсували кілька пакетних пропозицій для побутових споживачів – вони повинні з'явитися вже найближчим часом.

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