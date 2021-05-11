Постачальники для населення виставили нові базові ціни на 2021 рік. За умовою, ці ціни не можуть змінюватися в бік збільшення (знижуватися можуть), тому постачальники розрахували всі ризики і встановили ціни дорожче.
Журналістка Любов Завальнюк в програмі «Суть событий» для каналу Знай.ua розповіла про цінові тенденції на ринку газу і про цінову політику Нафтогазу.
«Місячний тариф буде змінюватися щомісяця залежно від кон'юнктури на європейських біржах, до яких як і раніше залишається прив'язаним наш газовий цінник. Тобто можна вибирати, що вам ближче: цінові гойдалки або стабільно високий тариф», - зазначила Завальнюк.
За словами журналістки, одними з перших про свої тарифи повідомили регіональні Газзбути, а саме Львівгаззбут, Київгаззбут, Харківвгаззбут, Сумигаззбут і Чернігівгаззбут. Як зазначає ведуча, з 1 травня 2021 року до кінця квітня 2022 їх клієнти в рамках річного контракту будуть платити по 7,99 гривень за куб.
«Такий же тариф Газсбути виставили і за місячним контрактом на травень. Тобто з урахуванням розподілу клієнти будуть платити від 9 до 10 гривень за кубометр. Нафтогаз вирішив почекати і виставив цінники трохи пізніше. Вивчивши ціни конкурентів, монополіст на газовому ринку «розщедрився» і опустив ціни на пару копійок. Річний тариф у Нафтогазу за підсумком на 3 копійки нижче, ніж у Газзбитів – 7,96 гривень без вартості розподілу», - підкреслила журналістка.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
"Померла в лікарні": ДТП на трасі Київ-Чоп обірвало життя цілої родини, кадри з місця трагедії
Ірина Білик більше ніколи не зможе привітати маму з днем народження: "Хіба могла я подумати..."
Позитив з "Время и Стекло" після розлучення засвітив двох усміхнених красунь, які завжди поруч: "Кайфові"
Українцям стане складніше вийти на пенсію: озвучено нові вимоги
Як зазначила Завальнюк, в Нафтогазі анонсували кілька пакетних пропозицій для побутових споживачів – вони повинні з'явитися вже найближчим часом.
Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Котенкової, що хочуть ще більше скоротити виплати субсидій і різного роду соціальної допомоги.
Раніше для Politeka Завальнюк розповіла про ускладнення процедури отримання субсидій.