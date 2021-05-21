Синдром вивченої безпорадності, на який страждають українці, призводить до зміщення мети суспільства та прокрастинації.

У своєму блозі «Толчок» футуролог Олексій Толкачов детальніше розповів про зміни у свідомості, до яких призводить цей синдром.

«Боротьба за зміни може тільки все погіршити. Так вважають в Україні дуже багато людей», - стверджує футуролог. У цьому контексті він розбирає всі революції України: революція на граніті 1990 року лише погіршила рівень життя, Помаранчева революція призвела до руйнування й без того хиткої стабільності, а Революція гідності призвела до війни. Все це, пояснює Толкачов, визначило чітку позицію суспільства: змиритись і нічого не робити.

На думку експерта, сформований попереднім досвідом синдромом вивченої безпорадності призвів до серйозних змін у свідомості українців. Зокрема, у приклад він наводить постійне очікування появи героя, який розв’яже всі проблеми держави раз і назавжди. Звідси ж, каже Толкачов, і з’явилася величезна відстань між владою та всіма іншими. Він пояснює, що влада в цьому контексті – поняття широке: це і медсестра чи вахтер – просто той, хто має повноваження в тому чи іншому питанні.

«Вивчена безпорадність призводить до колективної депресії, прокрастинації, псевдоактивності і зміщення цілей. Що ще гірше, саме вивчена безпорадність призводить до зростання агресії», - зазначає футуролог.

Окрім винесення діагнозу, Толкачов пропонує й лікування. За його словами, факти вивченої безпорадності потрібно фіксувати та аналізувати, а тоді вчити суспільство успіху. Експерт підкреслює, що потрібно ставити собі малі цілі, а, досягнувши їх, переходити до більших. У приклад він наводить такі банальні речі, як-от повернення в магазин простроченого товару чи дзвінок у поліцію через яму на вулиці. Принагідно ведучий і згадує київську спільноту «Києве Мий», члени якої самостійно наводять порядок у місті, миють його та облаштовують.

Отже, Толкачов пропонує змінювати Україну з малих речей. «І не доведеться десятиліттями вести пишномовні розмови про "видавлювання з себе раба"», - додає він.

Нагадуємо, Толкачов розповів про синдром вивченої безпорадності українців.

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