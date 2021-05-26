В своем блоге «Толчок» футуролог Алексей Толкачев заявил, что украинская власть - это порождение украинского общества и оно отражает его уровень морали и дефицит любви.

«Власть каждый раз оказывается плоть от плоти народная, отражая, как в зеркале, уровень общественной морали», - убежден эксперт. Поэтому, по его мнению, никакие демократические принципы, экономические проекты или реформы не решат государственных проблем.

Толкачев считает, что сегодня Украина подошла к тому моменту, когда недостаток любви ощущается больше всего. Тем не менее, он утверждает, что народ знает ее стоимость давно, но на этом этапе потерял и подзабыл. Следовательно, говорит футуролог, любовь как категория нуждается в переосмыслении, ей нужно снова научиться, снова осознать как бескорыстную и безусловную вещь.

Также, эксперт утверждает, что государство под руководство сегодня приняли люди, что не дошли до психической зрелости, а потому власть для них - это возможность осуществить не позитивные преобразования, а самоутвердиться и обогатиться. Именно поэтому, объясняет он, чиновники и скупают себе имения под столицей и другие дорогие атрибуты своего статуса, например, золотые часы. «Мотивы личного выживания ценой принесения даже всей страны в жертву пока что преобладают у власть имущих», - констатирует Толкачев.

Изменения же в государстве и решение его проблем, по его мнению, следует начинать с фундаментальных трансформаций массового сознания. Толкачев конкретизирует, что речь идет о необходимости полюбить себя и всех вокруг и во всех своих действиях исходить из позиции любви.

Итак, футуролог делает вывод, что Украина нуждается в еще одной революции, но уже не на Майдане, а внутри каждого гражданина. «Я верю, что рано или поздно изменения коснутся всех сфер жизни: подъезды и улицы станут чище, маршрутки комфортными, товары - качественными, продавцы - приветливыми, депутаты - честнее, а государство и общество - дружественными друг к другу», - рассуждает он. По мнению эксперта, в условиях комфортной и радостной жизни стране не придется очередной раз выходить на Майдан.

Напоминаем, Толкачев заявил, что в украинцев отсутствует культура любви.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев назвал последствия синдрома выученной беспомощности украинцев.