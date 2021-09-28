Проблеми з виплатою субсидій, затримки зарплат і девальвація національної валюти. Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, чого українцям очікувати цієї осені.

«З 1 жовтня по 30 квітня наступного року призначається субсидія. Адже субсидії в Україні призначають людям на певний термін: з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону», - повідомила Котенкова.

Вона зазначила, що субсидія розраховується на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня – і опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня. Котенкова висловила надію, що субсидії будуть виплачені в строк і їх буде вистачати на погашення комуналки. При цьому, зазначає журналістка, українців чекає непростий період через економічну кризу, який прогнозують експерти, а також девальвація гривні.

«У вересні курс долара зберігав стабільність. Зараз його вартість складає нижче 27 грн, але вже в жовтні девальвація гривні неминуча – долар буде коштувати 28 грн. Більш того, експерти прогнозують масштабну економічну кризу через нарощування боргів і не вирішення макроекономічних проблем. Спостерігається зростання заборгованості по виплатах зарплат і інших платежів. Існують проблеми з виплатою субсидій», - заявила Котенкова.

За її словами, ціни на газ і вугілля продовжують рости, і для проходження опалювального сезону доведеться витратити чималі кошти в іноземній валюті. Журналістка додала, що є загроза банкрутства енергокомпаній.

«Серед інших причин зростання курсу долара в жовтні ще називають політичну нестабільність в країні, загострення боротьби між різними політичними угрупованнями, очікуване переформатування уряду, можливу відставку спікера парламенту і зростання протестної активності населення», - розповіла Котенкова.

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