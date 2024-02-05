Ідеолог Олесь Доній заявив, що мова важлива, але це не перша передумова для пробудження українства, передусім потрібно самоусвідомлення, а мову можна вивчити.

Про це він розповів у програмі «Діалоги з Максимом Ялі».

Як розповідає гість програми, коли він почав боротися за незалежну Україну, українською мовою насправді не володів, як і ніхто у його родині. За словами ідеолога, це була російськомовна київська родина, всі книжки без виключення були російськомовні, двір російськомовний, школа російськомовна, і університет Шевченка, куди він вступив, щоб вивчити українську, теж був російськомовний.

«Усвідомлення себе українцем прийшло до вивчення української мови. Тим паче, перший мій публічний виступ за українську мову і культуру був як російськомовного хлопчика. Тобто я почав боротися за українську мову, будучи ще російськомовною людиною, що означає на конкретному прикладі, що можна усвідомити себе українцем, будучи російськомовним», - пояснює Олесь Доній.

По-друге, зазначає експерт, ніхто ж не вимірював якоюсь піпеткою кількість тієї чи іншої крові ні у нього самого, ні в інших українців. За словами ідеолога, конкретно у нього в паспорті писало, що тато – українець, а мама – росіянка, але ж, якщо покопати глибше, то там однозначно знайдеться й інша кров, як і в кожного українця.

«Я до чого веду? До того, що українська ідея – це передусім самоусвідомлення. І ми маємо приклад дуже багатьох представників української культури, які прийшли в українську ідея саме через самоусвідомлення. Перші українофони польського походження – Антонович, Рильський. Перші українські пісні – «Гей, соколи» Падури, теж етнічно польського походження. Але це люди, які усвідомили себе поступово українцями», - підкреслює Олесь Доній.

Доній – автор Концепції «25 сходинок до суспільного щастя», яку експерти оцінюють як осучаснення ідей Григорія Сковороди, а самого Олеся Донія – як модерний аналог Григорія Сковороди.

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