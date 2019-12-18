В Україні продовжують фінансувати процес виплати пенсій напередодні Нового року

Про це інформує прес-служба ПФУ, передає Politeka.net.

У відомстві нагадали, що з першого грудня в Україні мінімальна пенсія зросла на 74 гривні, а максисмальная - на 740.

Але держава продовжує виділяти мільярди для виплат соціальних допомог напередодні новорічних свят.

В ПФУ підкреслили, що за першу половину грудня було виділено 22,8 млрд гривень на виплату пенсій. Таким чином, держава відразу вкрило майже 64% місячної потреби в коштах.

У відомстві також додали, що на початку грудня на виплати було спрямовано трохи більше 603 млн гривень. Але сума відрахувань істотно зросте через те, що в жовтні ПФУ підвищив показник середньої зарплати для обчислення пенсії українцям, від якого залежить розмір виплат.

Також ми повідомляли про те, що в Україні пенсії можуть зрости відразу в два рази. Цей процес прямо залежить від Верховної Ради, яка має ухвалити відповідний законопроект.

В документі, який був внесений до Парламенту, йдеться про збільшення мінімальної ставки пенсії, яка виплачується по досягненні пенсійного віку.

Законопроект передбачає внесення змін до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Ця стаття передбачає, що по досягненні 65 років у чоловіків і 60-ти жінок (з 2021 року) за наявності необхідної кількості страхового стажу, цим громадянам буде нараховуватися мінімум, що дорівнює прожитковому мінімуму в Україні. Інші надбавки вже розраховуються індивідуально і залежать від стажу і інших факторів.

Виплати можуть зрости в два рази вже з 1 червня наступного року, якщо найближчим часом Верховна Рада ухвалить цей законопроект.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

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