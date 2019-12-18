В Украине продолжают финансировать процесс выплаты пенсий накануне Нового года

Об этом информирует пресс-служба ПФУ, передает Politeka.net.

В ведомстве напомнили, что с первого декабря в Украине минимальная пенсия выросла на 74 гривны, а максисмальная - на 740.

Но государство продолжает выделять миллиарды для выплат социальных пособий накануне новогодних праздников.

В ПФУ подчеркнули, что за первую половину декабря было выделено 22,8 млрд гривен на выплату пенсий. Таким образом, государство сразу покрыло почти 64% месячной потребности в средствах.

В ведомстве также добавили, что в начале декабря на выплаты было направлено чуть больше 603 млн гривен. Но сумма отчислений существенно вырастет из-за того, что в октябре ПФУ повысил показатель средней зарплаты для исчисления пенсии украинцам, от которого зависит размер выплат.

Также мы сообщали о том, что в Украине пенсии могут вырасти сразу в два раза. Этот процесс напрямую зависит от Верховной Рады, которая должна принять соответствующий законопроект.

В документе, который был внесен в Парламент, речь идет об увеличении минимальной ставки пенсии, которая выплачивается по достижении пенсионного возраста.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Эта статья предусматривает, что по достижении 65 лет у мужчин и 60-ти женщин (с 2021 года) при наличии необходимого количества страхового стажа, этим гражданам будет начисляться минимум, равный прожиточному минимуму в Украине. Другие надбавки уже рассчитываются индивидуально и зависят от стажа и других факторов.

Выплаты могут вырасти в два раза уже с 1 июня следующего года, если в ближайшем времени Верховная Рада утвердит этот законопроект.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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