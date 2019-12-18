Влада підготували українцям новий комунальний тариф

Про це пише Знай.

Повідомляється, що новий комунальний тариф українці побачать у своїх платіжках вже на початку наступного року.

Відомо, що українцям планують нарахувати комунальний тариф на холодну воду за останній місяць 2019 року.

Таке "нововведення" поки відчують на собі лише ті жителі Києва, яких обслуговує головний постачальник послуги водопостачання та водовідведення "Київводоканал".

Українців вже попередили, що мешканцям багатоповерхівок тепер доведеться платити за послуги з технічного обслуговування, ремонту та перевірки приладів обліку води.

Якщо раніше ці показники прописували в загальному тарифі, то нещодавно ця норма була скасована. З того часу компанія брала на себе ці послуги.

Але тепер на плечі простих українців аварійне обслуговування систем та ремонт тисячі вузлів, через які надходить вода.

Відомо, що розмір нового комунального тарифу буде залежати від кількості квартир у будинку. У 86% будинків сума становитиме близько 10 гривень, для 13% - близько 54 гривень, і один відсоток будинків буде платити більше 100 гривень щомісяця.

Раніше ми повідомляли про те, що десятки тисяч українців залишилися без субсидій в опалювальному сезоні. Відзначається, що з травня поточного року в органи соцзахисту за субсидіями звернулися 1,3 млн українців, але майже 6% громадян отримали відмову від держави.

"Це пов'язано з тим, що частини домогосподарств субсидії переназначаются автоматично. Разом з цим, є категорії, які повинні були звернутися для їх призначення повторно, зокрема, орендарі житла, домогосподарства, де не проживає хтось із зареєстрованих членів і де є громадяни з відсутніми доходами", - розкрив нюанси заступник Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

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