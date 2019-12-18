Власти уготовили украинцам новый коммунальный тариф

Об этом пишет Знай.

Сообщается, что новый коммунальный тариф украинцы увидят в своих платежках уже в начале следующего года.

Известно, что украинцам планируют начислить коммунальный тариф на холодную воду за последний месяц 2019 года.

Такое "новшество" пока ощутят на себе лишь те жители Киева, которых обслуживает главный поставщик услуги водоснабжения и водоотвода "Киевводоканал".

Украинцев уже предупредили, что жителям многоэтажек теперь придется платить за услуги по техобслуживанию, ремонту и проверке приборов учета воды.

Если раньше эти показатели прописывали в общем тарифе, то недавно эта норма была отменена. С того времени компания брала на себя эти услуги.

Но теперь на плечи простых украинцев аварийное обслуживание систем и ремонт тысячи узлов, через которых поступает вода.

Известно, что размер нового коммунального тарифа будет зависеть от количества квартир в доме. В 86% домов сумма составит около 10 гривен, для 13% - около 54 гривен, и один процент домов будет платить более 100 гривен ежемесячно.

Ранее мы сообщали о том, что десятки тысяч украинцев остались без субсидий в отопительном сезоне. Отмечается, что с мая текущего года в органы соцзащиты за субсидиями обратились 1,3 млн украинцев, но почти 6% граждан получили отказ от государства.

"Это связано с тем, что части домохозяйств субсидии переназначаются автоматически. Вместе с этим, есть категории, которые должны были обратиться для их назначения повторно, в частности, арендаторы жилья, домохозяйства, где не проживает кто-то из зарегистрированных членов и где есть граждане с отсутствующими доходами", - раскрыл нюансы замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.