Власти уготовили украинцам новый коммунальный тариф
Об этом пишет Знай.
Сообщается, что новый коммунальный тариф украинцы увидят в своих платежках уже в начале следующего года.
Известно, что украинцам планируют начислить коммунальный тариф на холодную воду за последний месяц 2019 года.
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Такое "новшество" пока ощутят на себе лишь те жители Киева, которых обслуживает главный поставщик услуги водоснабжения и водоотвода "Киевводоканал".
Украинцев уже предупредили, что жителям многоэтажек теперь придется платить за услуги по техобслуживанию, ремонту и проверке приборов учета воды.
Если раньше эти показатели прописывали в общем тарифе, то недавно эта норма была отменена. С того времени компания брала на себя эти услуги.
Но теперь на плечи простых украинцев аварийное обслуживание систем и ремонт тысячи узлов, через которых поступает вода.
Известно, что размер нового коммунального тарифа будет зависеть от количества квартир в доме. В 86% домов сумма составит около 10 гривен, для 13% - около 54 гривен, и один процент домов будет платить более 100 гривен ежемесячно.
Ранее мы сообщали о том, что десятки тысяч украинцев остались без субсидий в отопительном сезоне. Отмечается, что с мая текущего года в органы соцзащиты за субсидиями обратились 1,3 млн украинцев, но почти 6% граждан получили отказ от государства.
"Это связано с тем, что части домохозяйств субсидии переназначаются автоматически. Вместе с этим, есть категории, которые должны были обратиться для их назначения повторно, в частности, арендаторы жилья, домохозяйства, где не проживает кто-то из зарегистрированных членов и где есть граждане с отсутствующими доходами", - раскрыл нюансы замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.
Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.
Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.
Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.