Ціна на деякі тарифи може подорожчати на 30%

Стало відомо, як в 2020 році можуть зрости комунальні тарифи для українців

Про це пише Знай.

Як відомо, ціна на газ для простих споживачів в опалювальний сезон була зафіксована.

Монополіста "Нафтогаз" зобов'язали до 1 травня 2020 року продавати населенню блакитне паливо за ціною 6,96 грн за кубометр з ПДВ.

Але пізніше ціна може зрости, оскільки вартість буде формуватися за ринковим тенденціям.

Тарифи на електроенергію тримаються в країні без змін вже більше двох років. Але українців попереджають, що вартість може злетіти, оскільки планують скасувати поділу за обсягом споживання і зафіксувати середню ціну.

За прогнозами експертів, електроенергія може подорожчати мінімум на 30%. Але спершу тарифи піднімуть для тих побутових споживачів, які витрачають в місяць більше 500 кВт.

Через фіксовану ціну на газ до 2020 року може подешевшати гаряча вода, але аналітики поки нічого не прогнозують.

Крім цього, в платіжках українців навесні 2020 року подорожчає тариф на вивезення побутових відходів, оскільки в ціну включать утилізацію і переробку. Але вартість послуги в кожному регіоні буде різною.

Раніше ми повідомляли про те, що українцям підготували новий тариф, який вони побачать у своїх платіжках вже в наступному році.

Відомо, що українцям планують нарахувати комунальний тариф на холодну воду за останній місяць 2019 року.

Таке "нововведення" поки відчують на собі лише ті жителі Києва, яких обслуговує головний постачальник послуги водопостачання та водовідведення "Київводоканал".

Українців вже попередили, що мешканцям багатоповерхівок тепер доведеться платити за послуги з технічного обслуговування, ремонту та перевірки приладів обліку води.

Відомо, що розмір нового комунального тарифу буде залежати від кількості квартир у будинку. У 86% будинків сума становитиме близько 10 гривень, для 13% - близько 54 гривень, і один відсоток будинків буде платити більше 100 гривень щомісяця.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

Також Politeka писала, що українцям підвищили пенсії перед Новим роком: хто в списку щасливчиків.