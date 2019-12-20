Цена на некоторые тарифы может взлететь на 30%

Стало известно, как в 2020 году могут вырасти коммунальные тарифы для украинцев

Об этом пишет Знай.

Как известно, цена на газ для простых потребителей в отопительный сезон была зафиксирована.

Монополиста "Нафтогаз" обязали до 1 мая 2020 года продавать населению голубое топливо по цене 6,96 грн за кубометр с НДС.

Но позже цена может вырасти, поскольку стоимость будет формироваться по рыночным тенденциям.

Тарифы на электроэнергию держатся в стране без изменений уже более двух лет. Но украинцев предупреждают, что стоимость может взлететь, поскольку планируют отменить разделения по объему потребления и зафиксировать среднюю цену.

По прогнозам экспертов, электроэнергия может подорожать минимум на 30%. Но сперва тарифы поднимут для тех бытовых потребителей, которые расходуют в месяц более 500 кВт.

Из-за фиксированной цены на газ в 2020 году может подешеветь горячая вода, но аналитики пока ничего не прогнозируют.

Помимо этого, в платежках украинцев весной 2020 года подорожает тариф на вывоз бытовых отходов, поскольку в цену включат утилизацию и переработку. Но стоимость услуги в каждом регионе будет разной.

Ранее мы сообщали о том, что украинцам уготовили новый тариф, который они увидят в своих платежках уже в следующем году.

Известно, что украинцам планируют начислить коммунальный тариф на холодную воду за последний месяц 2019 года.

Такое "новшество" пока ощутят на себе лишь те жители Киева, которых обслуживает главный поставщик услуги водоснабжения и водоотвода "Киевводоканал".

Украинцев уже предупредили, что жителям многоэтажек теперь придется платить за услуги по техобслуживанию, ремонту и проверке приборов учета воды.

Известно, что размер нового коммунального тарифа будет зависеть от количества квартир в доме. В 86% домов сумма составит около 10 гривен, для 13% - около 54 гривен, и один процент домов будет платить более 100 гривен ежемесячно.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.