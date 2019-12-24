Вихід на пенсію можливий тільки при деяких умовах

Українці, яким не вистачає кількості трудового стажу, можуть не розраховувати на пенсію від держави

Про це заявила заступник голови правління ПФУ Ірина Ковпашко, передає Народна правда.

За її словами, українці можуть виходити на пенсію після 65 років за умови, якщо у них є мінімальна кількість страхового стажу — 15 років.

Ті громадяни, у яких не вистачає кількості стажу, можуть розраховувати тільки на спеціальну допомогу від держави.

Ковпашко нагадала, що до 2004 року була передбачена так звана соціальна пенсія для тих українців, у яких був неповний стаж, але тепер таких виплат не існує.

Вона також додала, що для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати страховий робочий стаж 26 років. Якщо людина пропрацювала, наприклад, 25,5 років, у призначенні пенсії за віком йому відмовлять через брак стажу.

"Запропонують попрацювати ще півроку, тоді буде страховий стаж 26 років. Не вистачає року - запропонують доопрацювати ще рік. І тоді людина вийде на пенсію в 2020 році у віці 61 рік. Другий варіант - дочекатися, коли виповниться 63 роки, тоді буде призначена пенсія за віком. Третій варіант - докупити пенсійний стаж, шляхом укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування", - резюмувала Ковпашко.

Раніше ми повідомляли про те, що українці позбудуться пільг перед Новим роком. Нововведення набуло чинності ще 1 жовтня, проте позначилася в платіжках за комунальні послуги тільки зараз.

Як відомо, в Україні запрацювала верифікація одержувачів пільг, тому українці ризикують залишитися без виплат після масових перевірок.

Верифікацію будуть проводити в січні 2020 року, але за фактом вже зараз деякі компанії, не інформуючи користувачів, це роблять.

Згідно з останніми даними Міністерства соціальної політики, перед опалювальним сезоном майже 80 тисяч громадян не отримали пільги від держави, хоча подали відповідні документи в органи соцзахисту.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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