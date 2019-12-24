Выход на пенсию возможен только при некоторых условиях

Украинцы, которым не хватает количества трудового стажа, могут не рассчитывать на пенсию от государства

Об этом заявила замглавы правления ПФУ Ирина Ковпашко, передает Народная правда.

По ее словам, украинцы могут выходить на пенсию после 65 лет при условии, если у них есть минимальное количество страхового стажа — 15 лет.

Те граждане, у которых не хватает количества стажа, могут рассчитывать только на пособие от государства.

Ковпашко напомнила, что до 2004 года была предусмотрена так называемая социальная пенсия для тех украинцев, у которых был неполный стаж, но теперь таких выплат не существует.

Она также добавила, что для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь страховой рабочий стаж 26 лет. Если человек проработал, например, 25,5 лет, в назначении пенсии по возрасту ему откажут из-за нехватки стажа.

"Предложат поработать еще полгода, тогда будет страховой стаж 26 лет. Не хватает года - предложат доработать еще год. И тогда человек выйдет на пенсию в 2020 году в возрасте 61 год. Второй вариант - дождаться, когда исполниться 63 года, тогда будет назначена пенсия по возрасту. Третий вариант - докупить пенсионный стаж, путем заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного пенсионного страхования", - резюмировала Ковпашко.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы лишаться льгот перед Новым годом. Нововведение вступило в силу еще 1 октября, однако отразилась в платежках за коммунальные услуги только сейчас.

Как известно, в Украине заработала верификация получателей льгот, поэтому украинцы рискуют остаться без выплат после массовых проверок.

Верификацию будут проводить в январе 2020 года, но по факту уже сейчас некоторые компании, не информируя пользователей, это делают.

Согласно последним данным Министерства социальной политики, перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства, хотя подали соответствующие документы в органы соцзащиты.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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