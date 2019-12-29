Стали відомі деталі нового перерахунку пенсій в Україні

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Головного управління ПФУ в Чернівецькій області.

У відомстві підкреслили, що з 1 січня 2020 року буде підвищено мінімальний розмір пенсій для тих українців, які досягли 65 років і мають тривалий страховий стаж.

“Законом України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” передбачено зростання мінімальної заробітної плати в 2020 році до рівня 4723 грн. У зв'язку з цим, з 1 січня 2020 року буде перерахований мінімальний розмір пенсійних виплат для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків”, – йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Також відомо, що з 1 січня 2020 року розмір пенсії за віком, встановлений для зазначеної вище категорії осіб, у розмірі 40% від нової величини мінімальної заробітної плати, зросте до 1889 гривень. Що стосується самої процедури перерахунку, то вона буде проведена в автоматичному режимі за матеріалами пенсійних справ.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок виплат буде проведений відразу після того, як вони звільняться з останнього місця роботи з урахуванням нового показника "мінімалки".

Ті українці, які досягнуть 65-річного віку в наступному році, можуть розраховувати на перерахунок виплат з дня досягнення відповідного віку за наявності у них необхідного страхового стажу.

Раніше ми повідомляли про те, що українці позбудуться пільг перед Новим роком. Нововведення набуло чинності ще 1 жовтня, проте позначилася в платіжках за комунальні послуги тільки зараз.

Як відомо, в Україні запрацювала верифікація одержувачів пільг, тому українці ризикують залишитися без виплат після масових перевірок.

Верифікацію будуть проводити в січні 2020 року, але за фактом вже зараз деякі компанії, не інформуючи користувачів, це роблять.

Згідно з останніми даними Міністерства соціальної політики, перед опалювальним сезоном майже 80 тисяч громадян не отримали пільги від держави, хоча подали відповідні документи в органи соцзахисту.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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