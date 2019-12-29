Стали известны детали нового пересчета пенсий в Украине

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Главного управления ПФУ в Черновицкой области.

В ведомстве подчеркнули, что с 1 января 2020 года будет повышен минимальный размер пенсий для тех украинцев, которые достигли 65 лет и имеют длительный страховой стаж.

“Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” предусмотрен рост минимальной заработной платы в 2020 году до уровня 4723 грн. В связи с этим, с 1 января 2020 года будет пересчитан минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин”, – сказано в сообщении Пенсионного фонда.

Также известно, что с 1 января 2020 года размер пенсии по возрасту, установленный для указанной выше категории лиц в размере 40% от новой величины минимальной заработной платы, вырастет до 1889 гривен. Что касается самой процедуры перерасчета, то она будет проведена в автоматическом режиме по материалам пенсионных дел.

Для работающих пенсионеров перерасчет выплат будет произведен сразу после того, как они уволятся с последнего места работы с учетом нового показателя "минималки".

Те украинцы, которые достигнут 65-летнего возраста в следующем году, могут рассчитывать на перерасчет выплат со дня достижения соответствующего возраста при наличии у них необходимого страхового стажа.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы лишаться льгот перед Новым годом. Нововведение вступило в силу еще 1 октября, однако отразилась в платежках за коммунальные услуги только сейчас.

Как известно, в Украине заработала верификация получателей льгот, поэтому украинцы рискуют остаться без выплат после массовых проверок.

Верификацию будут проводить в январе 2020 года, но по факту уже сейчас некоторые компании, не информируя пользователей, это делают.

Согласно последним данным Министерства социальной политики, перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства, хотя подали соответствующие документы в органы соцзащиты.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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