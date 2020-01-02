Стало відомо, скільки українці будуть платити за газ після 1 січня 2020 року

Про це пише Економічна правда.

Як відомо, після Нового року в Україні почали діяти нові ціни на газ для населення: гарантована і ринкова.

Згідно з попередніми домовленостями з МВФ, тепер простим українцям потрібно платити за газ за ринковими цінами. Але для захисту населення Кабінет міністрів затвердив "страхову" ціну, яка буде заморожена на час опалювального сезону.

Вже з 1 січня 2020 року у побутових споживачів буде два варіанти оплати за газ для дому: або за гарантованою (яка буде діяти до кінця кварталу), або за ринковою цінами.

"Страхова ціна "Нафтогазу" становить 6961 грн за тисячу кубометрів з ПДВ - її визначили на підставі котирувань найбільшої європейської газової біржі. Така ціна на 7% менше, ніж у першому кварталі 2019 року", – йдеться у статті.

Що стосується кінцевої ціни, то вона безпосередньо залежить від тарифів на транспортування. Виходячи з тарифів в листопаді, вартість блакитного палива для населення може становити близько 8 тис грн за тисячу кубометрів.

Також ціна на газ може впасти після підписання газової угоди з РФ про транзит палива через нашу країну. Як заявив глава Міненергетики Олексій Оржель, після угоди газ може стати чи не найдешевшим за всю історію переговорів.

"Тоді споживачі зі страховою ціною не виграють, тому що на ринку буде менша ціна", – затверджує голова профільного міністерства.

Але в разі мешканців багатоквартирних будинків, які не можуть вплинути на цей процес, все залежить від комунальних підприємств, які надають населенню комунальні послуги.

Раніше ми повідомляли про те, що українці будуть більше платити за газ після Нового року. Після 1 січня прості споживачі будуть отримувати відразу дві платіжки за блакитне паливо.

тобто, побутовим споживачам встановлюють абонплату за використання інфраструктури, через яку постачають газ населенню.

Повідомляється, що тариф для кожної сім'ї буде розраховуватися індивідуально. Для розрахунку будуть брати середньомісячне споживання газу в кубометра і множити на базовий коефіцієнт. Сім'ї з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу в рік або 14-15 кубометрів на місяць, будуть сплачувати абонплату в розмірі 16 гривень.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

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