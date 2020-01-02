Стало известно, сколько украинцы будут платить за газ после 1 января 2020 года

Об этом пишет Экономическая правда.

Как известно, после Нового года в Украине начали действовать новые цены на газ для населения: гарантированная и рыночная.

Согласно предыдущим договоренностям с МВФ, теперь простым украинцам нужно платить за газ по рыночным ценам. Но для защиты населения Кабинет министров утвердил "страховую" цену, которая будет заморожена на время отопительного сезона.

Уже с 1 января 2020 года у бытовых потребителей будет два варианта оплаты за газ для дома: либо по гарантированной (которая будет действовать до конца квартала), или по рыночной ценам.

"Страховая цена "Нафтогаза" составляет 6961 грн за тысячу кубометров с НДС - ее определили на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже. Такая цена на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года", – говорится в статье.

Что касается конечной цены, то она напрямую зависит от тарифов на транспортировку. Исходя из тарифов в ноябре, стоимость голубого топлива для населения может составлять около 8 тыс грн за тысячу кубометров.

Также цена на газ может упасть после подписания газового соглашения с РФ о транзите топлива через нашу страну. Как заявил глава Минэнергетики Алексей Оржель, после соглашения газ может стать едва ли не самым дешевым за всю историю переговоров.

"Тогда потребители со страховой ценой не выигрывают, потому что на рынке будет меньшая цена", – утверждает глава профильного министерства.

Но в случае жителей многоквартирных домов, которые не могут повлиять на этот процесс, все зависит от коммунальных предприятий, которые предоставляют населению коммунальные услуги.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы будут больше платить за газ после Нового года. После 1 января простые потребители будут получать сразу две платежки за голубое топливо.

То есть, бытовым потребителям устанавливают абонплату за использование инфраструктуры, через которую населению поставляют газ.

Сообщается, что тариф для каждой семьи будет рассчитываться индивидуально. Для расчета будут брать среднемесячное потребление газа в кубометра и умножать на базовый коэффициент. Семьи с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год или 14-15 кубометров в месяц, будут платить абонплату в размере 16 гривен.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.