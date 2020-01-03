Стало відомо, які українцям зміни підготувала Державна податкова служба України

Про це пише Знай.

Як відомо, в Україні з'явився новий додаток, який значно спростить життя не тільки підприємцям, а й для більшості українців.

На сьогоднішній день цей додаток працює в тестовому режимі і кожен бажаючий може його протестувати.

Новий додаток з назвою "пРРОосто" дасть можливість українцям формувати, підписувати, відправляти і видавати чеки встановленого формату, відкривати і закривати зміни, а також переглядати необхідні дані в режимі онлайн.

Нову програму від Державної податкової служби може спробувати і кожен українець, правда, для цього потрібно зареєструватися на порталі Кабінету міністрів, а ця можливість буде доступна до 9 січня.

"Додаток буде доступний для тестування на всіх смартфонах і планшетах з операційними системами Android та iOS. Після тестування і врахування побажань користувачів додаток буде вдосконалюватися для подальшого використання", - підкреслили в профільному відомстві.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні до 2020 року можуть злетіти вгору податки. Все залежить від Верховної Ради, оскільки вона повинна затвердити закон про підвищення розміру прожиткового мінімуму.

За умови, що Рада підтримає цей документ, прожитковий мінімум підніметься до 2123 гривень, а "мінімалка" - до 4723 гривень на місяць.

Відповідно, українці ризикують вже з першого січня 2020 року платити податки по-новому.

ФОП на I групі спрощеної системи доведеться платити з гаманця за 1249,26 грн в місяць (1039,06 грн ЄСВ і 210,2 грн єдиного податку).

Що стосується ФОП II групи, то вони будуть платити за 1983,66 грн в місяць (1039,06 грн ЄСВ і 944,6 грн єдиного податку).

Для ФОП III групи ситуація зовсім інша: розмір єдиного податку буде залежати від розміру отриманого доходу і системи, яку для себе в майбутньому обере платник податків. Тобто, законодавство передбачає 3% від доходу за місяць для ФОП, які сплачують податок на ПДВ, і 5% від загального доходу для тих, які не платять ПДВ в казну держави.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

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